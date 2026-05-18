Barwy szczęścia, odcinek 3387: Oliwka wróci do Tomka? Tylko Madzi powie, co zamierza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" Tomek odkryje, że Oliwka po ich rozstaniu zamieszkała po taniości w hotelu Stańskich i wcale nie będzie z tego zadowolony. Tym bardziej, że Justin nie zająknie mu się o tym ani słowem, a to przecież on załatwi jej pokój w ich wspólnym biznesie, bo Kępski także będzie jednym z inwestorów i to nawet ważniejszym niż on!

Ale w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Kępski odkryje prawdę, gdy zjawi się w hotelu i natknie się w nim właśnie na swoją ukochaną, która przecież już w nim nie będzie pracować. Tomek zauważy, schodzącą po schodach Oliwkę, a ona jego. Zbrowska od razu podejdzie do swojego partnera, ale czy zdecyduje się do niego wrócić?

Rozdarcie Oliwki w 3387 odcinku "Barw szczęścia"!

Takiej nadziei w 3387 odcinku "Barw szczęścia" będzie trzymał się Justin, który zacznie pocieszać nie tylko swojego wspólnika, ale i przyjaciela. Skotnicki wciąż będzie widział szansę dla Kępskiego i Zbrowskiej, ale Banaś już nie będzie tego taka pewna.

- Może tego wszystkiego jeszcze nie przekreśliła? Może nie podjęła jakiejś takiej drastycznej decyzji? - spróbuje pocieszyć go Justin.

Wszystko przez to, że w 3387 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka nie będzie wiedziała, co zrobić! Tym bardziej, że wcale nie będzie tęsknić za Tomkiem, ale gdy Madzia spyta, czy widzi dla nich jeszcze szansę, to pojawi się problem!

- Tęsknisz za nim w ogóle? Czy wrócicie do siebie jeszcze? - zapyta ją Madzia.

- Nie wiem - przyzna odpowiadając na to ostatnie pytanie.

Co zrobi Zbrowska w 3390 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak do 3390 odcinka "Barw szczęścia" już będzie musiała podjąć jakąś decyzję. Tym bardziej, że wtedy z USA do hotelu wrócą Bruno (Lesław Żurek) z Karoliną (Marta Dąbrowska), za plecami których Justin załatwił jej tani nocleg w hotelu. I wówczas Zbrowska będzie musiała się wyprowadzić!

Ale czy w 3390 odcinku "Barw szczęścia" wróci z powrotem do Tomka? A może jednak do Madzi? Czy to będzie już definitywny koniec jej relacji z Kępskim? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

