Barwy szczęścia, odcinek 3390: Renata wróci do nałogu? Po wyjściu z odwyku odnajdzie ukryte wcześniej leki

"Barwy szczęścia" odcinek 3390 - czwartek, 28.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3390 odcinku "Barw szczęścia" Renata wróci do pracy w "Feel Good", ale już nieco na innych zasadach. Wszystko przez to, że pod jej nieobecność w czasie leczenia w ośrodku uzależnień trochę się zmieni, bo Dominika przy wsparciu i namowie Sebastiana (Marek Krupski) stanie do licytacji o ich lokal i wygra go za milion sto tysięcy, jakimi kelnerka nie będzie dysponować.

I wówczas ze wspólniczki stanie się jedynie pracownicą Bloch-Kowalskiej, która już na dodatek w każdej chwili będzie mogła ją zwolnić! Oczywiście, Dominika pozwoli Renacie zostać w lokalu, ale relacje między przyjaciółkami w 3390 odcinku "Barw szczęścia" pozostawią wiele do życzenia. Tym bardziej, gdy pojawi się nowa pokusa!

Renata po wyjściu z odwyku znów sięgnie po opioidy w 3390 odcinku "Barw szczęścia"?

Zdradzamy, że podczas pracy w 3390 odcinku "Barw szczęścia" Renata odnajdzie ukryte wcześniej przez siebie silne leki przeciwbólowe, którymi przed terapią raczyła się w "Feel Good". Czy zdecyduje się po nie sięgnąć i tym razem? Tym bardziej, że atmosfera w pracy wciąż będzie gorąca, a Nowak wyjdzie z odwyku niespodziewanie wcześniej. Czy zatem ulegnie pokusie?

Tyle tylko, że w 3390 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć z tyłu głowy, że kolejnego występku Dominika będzie mogła jej nie darować, a ona będzie mogła stracić naprawdę dużo. Zwłaszcza, że nie będzie już współwłaścicielką "Feel Good", przez co przyjaciółka w każdej chwili będzie mogła się jej pozbyć, gdyby ona znów ją zawiodła. Czy zdecyduje się na takie ryzyko?

Zwłaszcza, że ewentualne konsekwencje będzie mogła też ponieść i w życiu prywatnym, gdyby cierpliwość Marcina (Oskar Stoczyński) już się skończyła, a policjantem mocniej zainteresowała się jego nowa koleżanka z pracy, Daria (Natalia Szczypka)! A zatem, czy Nowak zaryzykuje tym wszystkim dla chwili ukojenia?

Renata wyjdzie z nałogu już na dobre w 3390 odcinku "Barw szczęścia"?

Wiele wskazuje na to, że nie, bo nieco wcześniej Filip Kowalewicz, a więc serialowy Mateuszek chwalił się wspólnym zdjęciem z Anną Mrozowska i Dominiką Chapko z planu nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach, na którym było widać obie kelnerki w "Feel Good"! A więc można przypuszczać, że Renata jednak nie ulegnie pokusie i nie wpadnie w kolejny nałóg.

A co więcej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej relacje między przyjaciółkami w końcu się unormują, bo na wspomnianym zdjęciu obie kelnerki się uśmiechają! A zatem można sądzić, że temat uzależnienia Renaty już zniknie na dobre! Tym bardziej, że w podobnym tonie widać ją na wspólnej fotografii z Kodurem! Zwłaszcza, że na odwyku, na który przyprowadził ją Marcin, wydawało się, że w końcu zrozumiała, że ma problem i chce z niego wyjść! I najwidoczniej jej się to uda! Oby tylko już na dobre!

