Na sygnale, odcinek 914: Róża zginie? Leon zaplanuje rozszerzone samobójstwo, a Banach wpadnie na trop - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Na sygnale" przed wakacjami?

Telewizyjna Dwójka od wielu lat przyciąga przed ekrany miłośników formatów medycznych za sprawą losów grupy ratowników z Leśnej Góry. "Na sygnale" trudną codzienność personelu medycznego walczącego o zdrowie i życie pacjentów w ekstremalnych warunkach. Widzowie niezmiennie śledzą pełne napięcia perypetie swoich ulubionych postaci.

Tym razem przygotowaliśmy szczegółowy opis fabuły 914 odcinka "Na sygnale", który pojawi się w telewizyjnej ramówce pod koniec maja. Dokładnie w środę, 27.05.2026. To będzie ostatni odcinek 13 sezonu "Na sygnale" przed wakacjami.

Leon będzie chciał zabić siebie i Różę. Co wydarzy się w 914 odcinku "Na sygnale"

Finałowy 914 odcinek "Na sygnale" dostarczy ogromnych emocji. Leon przygotowuje upiorną niespodziankę, ponieważ zamierza odebrać życie zarówno sobie, jak i ukochanej Róży.

Równolegle doktor Banach wpada na niezwykle istotny ślad dotyczący poszukiwanego hakera o pseudonimie Śmieszek. W bazie stacji pojawia się również nowy praktykant Sebastian Krzywiński, który okazuje się wyjątkowo rozmownym chłopakiem z głową pełną nietypowych pomysłów. Z kolei załoga doktora Lisickiego jedzie do nieprzytomnego i odurzonego nastolatka, przebywającego na suto zakrapianej alkoholem i narkotykami imprezie domowej.

Kiedy i gdzie oglądać 914. odcinek serialu "Na sygnale"

Fani zobaczą 914. epizod serialu "Na sygnale" w środę 27 maja 2026 roku o godzinie 22:20 na antenie telewizyjnej Dwójki.

Kacper Szymon odpowiedzialny za scenariusz. Pełna obsada "Na sygnale"

Twórcą scenariusza do tej odsłony jest Kacper Szymon. Z kolei w 914. odcinku wystąpią na ekranie następujący aktorzy: Adrianna Jagiełło, Julian Załuga, Wojciech Kuliński, Kamil Błoch, Izydor Łobacz, Natalia Rewieńska, Monika Mazur, Dariusz Wieteska oraz Filip Denicki.

Zmiany w harmonogramie stacji TVP2. Dni i godziny emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Trzynasta seria, która zadebiutowała jesienią 2025 roku, przeszła pewne zawirowania w kwestii planowania transmisji. Początkowo władze stacji zakładały pokazywanie epizodów od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska zrezygnowała z tego pomysłu po zaledwie czternastu dniach i usunęła jeden dzień z grafiku. Zdecydowano jednak o dołożeniu jednej dodatkowej części, dzięki czemu widzowie otrzymują aż pięć świeżych epizodów w ciągu każdego tygodnia. Aktualny plan emisji wygląda następująco:

w poniedziałki prezentowane są dwie części (o 21:55 oraz 22:20),

we wtorki fani oglądają jedną odsłonę (o 21:55),

w środy stacja pokazuje kolejne dwa epizody (o 21:55 oraz 22:20).