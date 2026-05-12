Na sygnale, odcinek 909. Haker zyskuje zwolennika, a medycy toczą dramatyczną walkę o życie

Co przyniesie 909. odcinek serialu Na sygnale?

Telewizyjna Dwójka od lat serwuje widzom potężną dawkę emocji za sprawą produkcji „Na sygnale”, w której z bliska śledzimy pełną wyzwań pracę ekip pogotowia ratunkowego. Dramatyczne losy medyków oraz ich walczących o życie pacjentów wciąż przyciągają przed ekrany rzesze lojalnych fanów. Trwa właśnie trzynasta seria tego niezwykle popularnego cyklu. Specjalnie dla miłośników medycznego formatu przygotowaliśmy dokładny opis wydarzeń z 909. odsłony serialu, której telewizyjna premiera zaplanowana jest na trzeci tydzień maja.

Na sygnale, odcinek 909: Podwójny wypadek i konflikt o Śmieszka

W nadchodzącym epizodzie ekipa dowodzona przez doktora Vicka zostanie pilnie wezwana do młodego mężczyzny. Choć początkowo wszystko będzie wskazywać na klasyczny zawał mięśnia sercowego, szybka i szczegółowa diagnostyka ujawni groźne dla życia rozwarstwienie aorty. W trakcie tej zaciekłej walki o przetrwanie poszkodowanego dojdzie do kolejnego tragicznego incydentu. Znajomy pacjenta nieoczekiwanie spadnie z dużej wysokości, a jego ratunkiem natychmiast zajmą się Romek i Britney. Z kolei poturbowany w dawnym wypadku Piotr będzie powoli wracał do zdrowia, czując nieustanne wsparcie ze strony opiekuńczej Martyny. W życiu prywatnym bohaterów również mocno zaiskrzy – Róża wpadnie w gigantyczny szał podczas kłótni z Leonem, kiedy nieoczekiwanie wyjdzie na jaw, że mężczyzna jest wielkim zwolennikiem działań bezwzględnego hakera o pseudonimie „Śmieszek”.

Kiedy oglądać 909. odcinek Na sygnale w TVP2?

Fani medycznego formatu nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie tych trzymających w napięciu wątków. Premiera 909. epizodu „Na sygnale” odbędzie się w środę, 20 maja 2026 roku. Punktualnie o godzinie 22:20 stacja TVP2 zaprosi wszystkich widzów na kolejną dawkę telewizyjnych emocji w towarzystwie ulubionych ratowników.

Kto wystąpi w 909. odsłonie Na sygnale? Zobacz obsadę

Za warstwę fabularną tej konkretnej odsłony medycznej produkcji odpowiada scenarzysta Andrzej Staszczyk. Na szklanym ekranie zaprezentuje się plejada stałych i lubianych gwiazd tego telewizyjnego hitu. W 909. odcinku wystąpią między innymi: Hubert Jarczak, Anna Wysocka-Jaworska, Adam Turczyk, Paulina Zwierz oraz Izydor Łobacz. W pełnej akcji historii towarzyszyć im będą również Dariusz Wieteska, Monika Mazur, Adrianna Jagiełło, a także Julian Załuga.

Jak wygląda aktualny harmonogram emisji 13. sezonu Na sygnale?

Trzynasta odsłona formatu, która wystartowała w jesiennej ramówce w 2025 roku, początkowo zakładała stałą emisję od poniedziałku do czwartku. Szefostwo Telewizji Polskiej dość szybko, bo zaledwie po czternastu dniach, całkowicie zmodyfikowało te plany. Z grafiku usunięto jeden dzień nadawania, jednak stacja zrekompensowała to dodatkowym epizodem, co daje łącznie aż pięć premierowych spotkań z medykami w każdym tygodniu. Obecna telewizyjna rozpiska prezentuje się w następujący sposób:

W poniedziałki nadawca emituje dwa epizody (punktualnie o 21:55 i 22:20).

Wtorkowe wieczory to czas na jedną nową historię ratowników (start o 21:55).

Środowa ramówka stacji ponownie oferuje widzom podwójny seans (o godzinie 21:55 oraz 22:20).