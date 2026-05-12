M jak miłość, odcinek 1933: Budzyński dostanie od Pauliny dowody przeciwko Jabłońskiemu! Ucieknie od męża i obciąży go zeznaniami - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1933 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Horror Pauliny wcale się nie skończy w 1933 odcinku "M jak miłość"! Przez wiele dni Jabłoński będzie ją przetrzymywał w ich rezydencji, a kiedy Magda zorientuje się, jak gangster urządził dziennikarkę Aldonę, która zbierała na niego dowody do prokuratury, zacznie się bać, że Paulina zginie. Mimo że to była ukochana Andrzeja, teraz Magda puściła to już w niepamięć, zaprzyjaźniła się z kobietą, która pokochała wyjątkowo niebezpiecznego bandytę i chce jej pomóc się od niego uwolnić.

Zobacz też: Koniec M jak miłość. Kasia nie przyzna się, że Jakub jest ojcem jej córki. Sowiński podle ją wykorzysta. Prześpi się z nim? - WIDEO

Paulina ucieknie od Jabłońskiego do Budzyńskich w 1933 odcinku "M jak miłość"

Następny ruch będzie należał do Pauliny, która w 1933 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie zapuka do drzwi mieszkania Magdy i Andrzeja. Tylko Budzyńscy będą w stanie zapewnić jej schronienie, a poza tym dostarczy prawnikowi dowody przeciwko Igorowi.

- Uciekłam… Zwiałam z domu - wyjaśni roztrzęsiona Paulina, sparaliżowana strachem na samą myśl, co będzie jeśli Jabłoński ją tu znajdzie.

- Czy Igor zrobił ci krzywdę? Czy on wie, że ty uciekłaś?

- Nie mogłam odezwać się wcześniej... Dopiero dwie godziny temu Igor wyjechał do Niemiec, do Berlina. Wcześniej nie odstępował mnie na krok. Pilnował wszystkiego, telefonów, SMS-ów... Bałam się podłożyć - powie łamiącym głosem Paulina, która z trudem opanuje drżenie rąk.

- Najważniejsze, że jesteś bezpieczna. Dobrze zrobiłaś - zapewni ją Magda.

M jak miłość. Tomek zostanie ojcem, a Mateusz wystawi Majkę dla Bogny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Paulina w 1933 odcinku "M jak miłość" przekaże Budzyńskiemu dowody na to, że Jabłoński jest gangsterem

Do akcji od razu ruszy Budzyński, który w 1933 odcinku "M jak miłość" będzie chciał zatrzymać Paulinę na noc w ich domu. Ona jednak zaprotestuje, zdając sobie sprawę, że Igor cały czas jest o krok przed nią i nie da się tak łatwo wykiwać.

- Nie! To jest najgorsze miejsce. Igor od razu zorientuje się, że jestem tutaj.

- Jutro wynajmiemy ci pokój gdzieś w hotelu... - doda Andrzej.

- Ale przecież on się może zorientować, że uciekłam. Są kamery...

- Na pewno jesteś gotowa, żeby zeznawać przeciwko mężowi?

- Choćby jutro… Magda, twój dzisiejszy przyjazd dodał mi siły. Odważyłam się zrobić coś, na co wcześniej nie byłoby szans...

A po chwili Paulina na nowo Budzyńskich zaskoczy wręczy prawnikowi pendrive z dowodami obciążającymi Jabłońskiego.

- Co tam jest? - zainteresuje się Magda.

- Wszystko. Maile, nagrania, wyciągi z kont. Gdybym wiedziałam to wszystko wcześniej...

Paulina złoży zeznania przeciwko Jabłońskiemu w 1933 odcinku "M jak miłość". Dopadnie ją?

Podczas przesłuchania w prokuraturze w 1933 odcinku "M jak miłość" Paulina będzie mogła liczyć na Andrzeja i Kamila Gryca (Marcin Bosak). Złoży zeznania przeciwko Igorowi, lecz na tym nie koniec! Bo w finale Jabłoński dogada się ze swoimi zaufanymi ludźmi, jak porwać Paulinę i razem z nią uciec z Polski. Nawet w pokoju hotelowym Paulina nie będzie bezpieczna, kiedy nagle ktoś zapuka do drzwi.