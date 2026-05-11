M jak miłość, odcinek 1932: Aneta odbierze przerażający telefon od Wójcika! Wyjawi jej, kim naprawdę jest Sowiński - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To Aneta jako pierwsza w 1932 odcinku "M jak miłość" dowie się, co tak naprawdę kieruje działaniami Aleksandra Sowińskiego, dlaczego dyrektor kliniki knuje intrygi, że zaszkodzić Olkowi. Ale nigdy nie doszłaby do prawdy, gdyby nie pomoc Wójcika, gangstera, który otoczył Chodakowskich szczególną opieką, po tym jak uratowali życie jego synowi Tymkowi (Ksawery Krajewski)! Co prawda lekarze nie raz dawali Wójcikowi do zrozumienia, że nie jest im nic winny, to podejrzany "biznesmen" postawił sobie za cel ich chronić.

Wójcik sprawdzi Sowińskiego w 1932 odcinku "M jak miłość"

Dzięki swoim kontaktom Wójcik w 1932 odcinku "M jak miłość" prześwietli Sowińskiego, który od pierwszego dnia pracy na stanowisku dyrektora administracyjnego kliniki, gdzie Olek jest ordynatorem, próbuje zniszczyć Chodakowskiego.

Od początku widzowie uznali go za czarny charakter, ale za działaniem Sowińskiego kryje się coś więcej. Chodzi o zemstę na Chodakowskim za to, co stało się przed laty. Mała podpowiedź pojawiła się już w 1929 odcinku "M jak miłość", kiedy okazało się, że Sowiński opiekuje się niepełnosprawną siostrą, Ewą (Karolina Dryzner).

Sowiński będzie chciał dorwać Olka w 1932 odcinku "M jak miłość"

Z rozmowy Sowińskiego z siostrą w 1932 odcinku "M jak miłość" będzie wynikało, że on nie spocznie, dopóki nie zrealizuje do końca zemsty na Olku. To dlatego będzie chciał go wrobić w molestowanie podstawionej pacjentki, Moniki (Zuzanna Lea Klinger). Nie uda mu się, ale Sowiński nie zawiesi broni tak łatwo.

- Słuchaj, nie po to starałem się o to stanowisko, żeby teraz odpuszczać. Nie odpuszczę! Dorwę go! Obiecuję! - uprzedzi Ewę.

M jak miłość. Marcin nie ulegnie szefowej

W finale 1932 odcinka "M jak miłość" Aneta odbierze przerażający telefon od Wójcika, którego tego samego dnia będzie próbowała odizolować od swojej rodziny. Szczególnie po tym, jak Wójcik zatroszczy się też o syna Anety i Olka, a nawet jej matkę Iwonę (Hanna Śleszyńska). Pełna wściekłości wiadomość do gangstera będzie dla niej oznaczała koniec ich znajomości:

"Tym razem naprawdę pan przegiął. Proszę się trzymać z dala od mojej rodziny i mojego domu! Żegnam!!!"

Wójcik w 1932 odcinku "M jak miłość" ujawni, co łączy Olka z Sowińskim

Jednak Wójcik ośmieli się zadzwonić do Anety jeszcze raz. Właśnie w sprawie Sowińskiego, jego siostry i wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy Ewa przeszła operację. Od razu przekaże Chodakowskiej wyniki swojego śledztwa.

- Czego pan nie zrozumiał?

- Ja wszystko rozumiem. Nie jestem idiotą. Z całego serca jestem pani wdzięczny, że pani do nas wpadła. Ja zupełnie z innym tematem... Zrobiłem rozeznanie i mogę pani złożyć relację.

- Ale co pan sprawdził? Co pan znowu wymyślił?

- W sprawie dyrektora Sowińskiego... Jego siostra kilka lat temu miała operację, ale coś poszło nie tak i teraz jest niepełnosprawna. A Sowiński uważa, że winę za to ponosi pani mąż...