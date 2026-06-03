M jak miłość. Niewierny Artur nie odczepi się od Marysi, kiedy w jej życiu pojawi się dużo młodszy Jerzy! Znów zawalczy o zdradzoną żonę w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Jerzy Wielicki pojawi się w życiu Marysi po kolejnej zdradzie Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Tak jak informowaliśmy jako pierwsi pewnym jest, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w życiu Marysi pojawi się nowy mężczyzna - Jerzy Wielicki, w którego wcieli się dobrze znany widzom Marcin Kwaśny. To będzie spektakularny powrót aktora do kultowego serialu TVP2, w którym już miał okazję zagrać, ale jedyne epizodyczną rolę studenta, a teraz zagości na dłużej! Zwłaszcza, że pojawi się w nie byle jakim wątku!

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Jerzy zawita do życia Marysi tuż po kolejnej zdradzie Artura i wplątaniu się przez niego w kolejny romans, tym razem z młodszą Joanną (Dominika Sakowicz). Zakochany Rogowski znów wybierze kochankę i kolejny raz porzuci dla niej nie tylko żonę, ale i swoją rodzinę, która nie da rady go zatrzymać. Ale internista wcale nie zniknie z ich życia na dobre! A wręcz przeciwnie, bo wróci do niego bardzo szybko, gdy w życiu jego żony także pojawi się młodszy mężczyzna!

Zazdrosny Rogowski znów nie odpuści żonie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Marcin Kwaśny pochwalił się na swoim Facebooku kolejnymi wspólnymi zdjęciami z Małgorzatą Pieńkowską z planu do nowego sezonu "M jak miłość". A tym samym uchylił kolejny rąbek tajemnicy, gdyż zdradził nie tylko, jak będzie nazywał się jego bohater, ale także, co i gdzie będą robić z Marysią!

A to jest nie bez znaczenia, bo dokładnie w tym samym miejscu i czasie swoje wideo z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej na swojej relacji na Instagramie udostępnił także i Robert Moskwa! A to wskazuje na jedno, że Artur nie zniknie z życia Marysi, gdy znów w jej życiu pojawi się inny mężczyzna! I nie będzie to pierwszy raz!

Kogo wybierze Rogowska w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Przypomnijmy, że we wcześniejszych odcinkach "M jak miłość" zdradziecki i niewierny Artur także postanowił wrócić do żony, gdy w jej życiu pojawił się Robert Bilski. To właśnie wtedy Rogowski zrozumiał, że tak naprawdę kocha Marysię, a nie Teresę, dla której zostawił żonę, córkę i rodzinę. Wówczas internista postanowił zakończyć swój romans i znów zawalczyć o Rogowską, co finalnie w końcu mu się udało.

Czy w przypadku Jerzego Wielickiego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej historia się powtórzy? Czy Marysia da kolejną szansę swojemu niewiernemu i zdradzieckiemu mężowi? A może wytrwa w swoim postanowieniu, że kolejnego skoku w bok już mu nie wybaczy i na dobre zwiąże się z nowym mężczyzną? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

25