M jak miłość. Niewierny Artur opuści nie tylko Marysię, ale i rodzinę! Zapłakana Basia nie powstrzyma ojca w nowym sezonie - ZWIASTUN

Marysia i Artur rozstaną się w "M jak miłość" po wakacjach! Odejdzie do Joanny

Ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość", w których produkcja ujawniła zwiastun nowego sezonu po wakacjach, tylko potwierdzając doniesienia z planu kręconych właśnie odcinków. Rozstanie Marysi i Artura stanie się faktem, jak tylko zdrada Rogowskiego z Joanną wyjdzie na jaw. Przeczucie nie zawiodło Marysi i mąż zdradził ją z młodą lekarką.

Ale ciąg dalszy nastąpi dopiero w "M jak miłość" jesienią, kiedy niewierny Artur przyzna się Marii do nocy z kochanką i zapewne spróbuje ją przekonać, że nie chciał jej skrzywdzić, że nie chciał tego romansu, ale po prostu się zakochał.

Nie trudno się domyślić, jak na tłumaczenia zdradzieckiego Rogowskiego zareaguje Marysia, której w następnym sezonie "M jak miłość" rozpadnie się cały świat, wszystko w co wierzyła, co było jej ostoją spokoju w Grabinie. Ukochany mąż złamie Marysi serce, a jego zdrada i uczucie, którym obdarzył teraz inną kobietę ostatecznie zniszczą ich małżeństwo.

Robert Moskwa zapowiada zmiany w życiu Artura Rogowskiego w nowym sezonie "M jak miłość"

Robert Moskwa w "Kulisach serialu M jak miłość" ujawnia, że w życiu Artura, który dopuścił się zdrady, w następnym sezonie już nic nie będzie takie, jak dawniej.

- Przypadkowe spotkanie Artura i Joanny gdzieś przy polnej drodze, a zobaczcie co z tego wszystkiego się porobiło. A może to nie był przypadek? Może to było przeznaczenie? Fatalne zauroczenie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, w życiu Artura zmieni się bardzo dużo i chyba w ogóle życie całej rodziny mocno się pozmienia - uchyla rąbka tajemnicy aktor grający Rogowskiego w "M jak miłość".

Zwiastun "M jak miłość". Basia nie zatrzyma niewiernego Artura w domu w Grabinie w następnym sezonie

Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" odsłania też fragmenty scen z jednego z odcinków, który będzie emitowany we wrześniu, jak zapłakana Basia rzuca się Arturowi na szyję, jakby próbowała zatrzymać go w domu w Grabinie. Bezskutecznie. Bo Rogowski wybierze miłość do Joanny, która zostanie w jego przychodni w Lipnicy, więc nie tylko będą romansować, ale także razem pracować.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

