M jak miłość. Joanna po nocy z Arturem nie zrezygnuje z ich miłości. W następnym sezonie będzie gotowa na wszystko, by odebrać go Marysi - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach 2026? Czy Artur i Joanna będą razem?

Zdrada Rogowskiego w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" nie wróży niczego dobrego dla jego małżeństwa z Marysią. Nie tylko dlatego, że Artur ulegnie pokusie i da się ponieść uczuciu do Joanny. W grę będzie wchodziła miłość, bo mąż Marysi zakochał się przecież w młodziutkiej lekarce.

Co prawda w finale sezonu "M jak miłość" nie dowiemy się jeszcze, czy Marysia i Artur rozstaną się z powodu zdrady z Joanną, ale ostatnie sceny będą wskazywały na to, że po namiętnej nocy z kochanką Rogowski raczej nie będzie miał do czego wracać w domu w Grabinie. Mało tego, Marysia domyśli się, że Artur ją zdradził, że stało się coś złego. Mimo że nie będzie miała żadnej pewności, że mąż jest z kochanką, wyczuje, że wydarzyło się coś, co na zawsze zmieni jej życie.

Z relacji z planu następnego sezonu "M jak miłość" wynika, że Joanna zostanie w przychodni Rogowskich w Lipnicy, wciąż będzie pracowała z Arturem i nie cofnie się przed niczym, żeby mąż Marysi poszedł za głosem serca. Skoro jest w niej zakochany, to powinien jak najszybciej zakończyć swoje małżeństwo.

- Joasia gotowa podbijać rozdarte serce Artura - zapowiada Dominika Sakowicz na swoim profilu na Instagramie przed kręceniem odcinków, które w TVP będą emitowane jesienią.

Kochanka Artura Rogowskiego nie odpuści w "M jak miłość" jesienią

W "Kulisach serialu M jak miłość" aktorka, która gra Joannę, także ujawnia, że wątek kochanki Artura będzie miał ciąg dalszy w nowym sezonie po wakacjach.

M jak miłość. Tak się skończy ten sezon. Artur zakochany w Joannie zostawi Marysię

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon

- Joanna przestała sobie z tym radzić. Z jednej strony serce jej się wyrywa w stronę miłości do Artura, a z drugiej strony czuje presję otoczenia, czuje się obserwowana. Czuje się bardzo niekomfortowo, pracując razem z Marią. To ją na pewno stopuje, bo ma wyrzuty sumienia... Joanna zdaje sobie sprawę z tej walki wewnętrznej Rogowskiego. Ona nie wywiera żadnej presji. Po prostu jest szczera wobec niego w swoich emocjach... Stanie przed taką decyzją, być albo nie być. Chciałaby, żeby Artur poszedł za swoim sercem, bo dokładnie wie, co w tym jego sercu gra... - wyjaśnia Dominika Sakowicz.

Ostateczna decyzja Artura w 1937 odcinku "M jak miłość" we wrześniu

To już pewne, że nakręcono sceny do 1937 odcinka "M jak miłość", pierwszego po wakacyjnej przerwie (emisja na początku września), w którym Artur stanie przed trudną decyzją - być z Joanną i odejść od Marysi, czy zostać z żoną, choć już jej nie kocha.

Poza tym z relacji z planu kolejnego sezonu "M jak miłość" wynika także, że dojdzie do konfrontacji Joanny i Marysi już po zdradzie Artura, po tej pamiętnej nocy, która przesądzi o przyszłości ich małżeństwa. Kochanka Rogowskiego będzie musiała uciekać z domu w Grabinie!