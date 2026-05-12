M jak miłość, odcinek 1935: Olek od Anety dowie się, dlaczego Sowiński chce go zniszczyć. Popełnił błąd podczas operacji jego siostry?

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dopiero w 1935 odcinku "M jak miłość" Olek odkryje, co tak naprawdę kryje się za działaniami dyrektora kliniki, dlaczego Aleksander Sowiński nie szczędzi wysiłków, żeby zniszczyć Chodakowskiemu karierę.

Jako pierwsza prawdę poznała Aneta, która dzięki śledztwu Wójcika (Jakub Kornacki) dowiedziała się, kim naprawdę jest Sowiński i co go łączy z Olkiem. Gangster, który ma wobec Chodakowskich dług do spłacenia, ustalił, że Sowiński kieruje się żądzą zemsty, bo uważa, że że to Olek ponosi winę za kalectwo jego siostry. Czy to możliwe, by tak wybitny ortopeda jak Olek popełnił błąd lekarki, wskutek którego Ewa jest teraz kaleką?

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1935: Kasia kochanką Sowińskiego. Bezwzględny dyrektor szantażem zmusi ją do uległości! - ZDJĘCIA

Olek wyzna w 1935 odcinku "M jak miłość", że Sowiński niesłusznie obwinia go o kalectwo siostry

Wszystko wyjaśni się w 1935 odcinku "M jak miłość", kiedy Olek wyzna Anecie, że nie zamierza rozmawiać z Sowińskim na temat jego siostry, bo nie ma sobie nic do zarzucenia. Chodakowski wróci pamięcią do operacji sprzed laty i wyjaśni żonie, że nie popełnił żadnego błędu ani podczas leczenia Ewy Sowińskiej ani też w trakcie leczenia i rehabilitacji. Zapewni Anetę, że dyrektor kliniki niesłusznie obwinia go o kalectwo swojej siostry. Czy dojdzie do decydującej konfrontacji Olka i Sowińskiego?

Sowiński będzie chciał wrobić Olka w łapówkę w 1935 odcinku "M jak miłość"

Później w 1935 odcinku "M jak miłość" Aneta zobaczy Sowińskiego, który zakradnie się do gabinetu Olka, a pielęgniarka Tereska (Karolina Lutczyn) doniesie lekarce, że podsłuchała jak szef mówił komuś, że podejrzewa Chodakowskiego o przyjmowanie łapówek i poprosi o zlecenie kontroli na jego oddziale. Na reakcję Anety nie trzeba będzie długo czekać. Przeszuka biuro męża i znajdzie w rzeczach Olka podrzuconą przez Sowińskiego kopertę z pieniędzmi i karteczką z rzekomym podziękowaniem. Dzięki żonie Chodakowski nie zostanie wrobiony w łapówkę!

Ostatecznie w 1935 odcinku "M jak miłość" Olek poruszy z Sowińskim temat operacji jego siostry Ewy, ale dyrektor kliniki w jego wyjaśnienia nie uwierzy. Co więcej w imię zemsty na Olku posunie się jeszcze dalej...

Mikołaj Krawczyk w M jak miłość. Nowy szef Anety i Olka będzie chciał tylko zemsty! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.