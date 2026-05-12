M jak miłość. Kasia i Jakub znów razem, kiedy dowie się, że jest ojcem jej córki? Trzeba będzie na to poczekać - ZDJĘCIA

Kiedy Jakub w "M jak miłość" dowie się, że Kasia go oszukała i to on jest ojcem jej córki?

Na planie "M jak miłość" od ponad miesiąca kręcone są premierowe odcinki, które okaże się decydujące dla Kasi i Jakuba. Z dotychczasowym relacji z nagrywanych scen wynika, że między nimi jeszcze nie wszystko skończone. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo przecież byłych małżonków łączy córka Zosia.

I wiele wskazuje na to, że dopiero w następnym sezonie "M jak miłość" jesienią Jakub w końcu dowie się, że jest ojcem córki Kasi, że była żona oszukuje jego i Mariusza (Mateusz Mosiewicz), od kiedy zleciła laborantce Ance Sokołowskiej (Katarzyna Russ) zamianę wyników testów DNA na ojcostwo.

To już pewne, że aż do finału sezonu "M jak miłość", czyli do ostatniego 1936 odcinka, którego emisja w poniedziałek, 25 maja 2026, Jakub i Mariusz nie poznają tajemnicy Kasi. Ale przypadek sprawi, że dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński odkryje, że Kasia okłamuje byłego i obecnego męża w sprawie ich córki. Uknuje perfidną intrygę, żeby szantażem zmusić Kasię do uległości i czegoś więcej.

Dopiero co relacje z planu "M jak miłość" potwierdziły, że w odcinkach jesienią Kasia znajdzie się w pułapce wyrachowanego Sowińskiego, a już wychodzą na jaw kolejne kulisy wątku kłamstwa Kasi i podstępu Aleksandra, od którego teraz będzie zależało, czy i kiedy Jakub i Mariusz dowiedzą się, że to Karski jest ojcem Zosi.

Co oznacza, że widzowie "M jak miłość" muszą się uzbroić w cierpliwość, bo wskutek intrygi Sowińskiego trzeba będzie trochę poczekać zanim w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej prawda o biologicznym ojcu córki Kasi wyjdzie na jaw!

Paulina Lasota i Krzysztof Kwiatkowski na planie "M jak miłość" kręcą sporo wspólnych scen, lecz nie ujawnią dokładnie, co się będzie działo między ich bohaterami. Oczywiście z jednego zdjęcia Kasi i Jakuba nie wynika, że będą znów razem. Skoro jednak nawet po tym, jak Karski odkryje, że ma córkę z Kasią, że od wielu miesięcy go oszukiwała, będzie trzymał się w pobliżu byłej żony, to łatwo przewidywać, że tak łatwo się nie podda w dążeniu do tego, by brać udział w wychowaniu Zosi. Wspólne dziecko już na zawsze połączyło ich nierozerwalną więzią.