Nowy Werner w M jak miłość. Tak się zmieni Adam w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Wernera w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Adam przejdzie niezwykłą metamorfozę! Ukochany Sylwii zmieni się nie do poznania, ale spokojnie, bo wcale nie przez zmianę aktora, bo w rolę Wernera wciąż będzie wcielał się Jacek Kopczyński. Jednak jego wygląd w nowych odcinkach ulegnie zupełnej zmianie! A wszystko przez jeden szczegół!

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej widzowie zobaczą Wernera z zupełnie inną twarzą! Prawnik tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać, bo przejdzie naprawdę niezwykłą metamorfozę! Szczególnie, że Adam już zdążył przyzwyczaić fanów do swoich siwych włosów, a teraz to się zmieni!

Tak się zmieni Adam w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Jacek Kopczyński pochwalił się na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie zupełnie nową fryzurą! Na zdjęciach widzimy aktora w kompletnie innym wydaniu, bo już z ogoloną głową! A to oznacza jedno, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Adam będzie już łysy!

- I co Wy na to ? #actorlife #newlook #black - spytał Jacek Kopczyński swoich fanów, którzy pozytywnie odebrali zmianę w wyglądzie aktora.

Szczególnie, że w takim wydaniu pojawił się także na planie do nowych odcinków "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej. A zatem w takiej odmienionej formie widzowie zobaczą go również w następnym sezonie! Ale czy tylko to się zmieni się u Wernera?

To nie będzie koniec zmian u prawnika w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Na nagraniu aktora z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach widać Wernera przed nowym domem. Czyżby zmiana w wyglądzie nie byłaby jedną, jaka zajdzie w życiu Adama? Przypomnijmy, że dopiero co prawnik razem z Sylwią i panią Olą (Ewa Kolasińska) przenosili się do innego lokum!

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów się przeprowadzą? A może zrobią to już w zupełnie innej koligacji? Zwłaszcza, że przecież w życiu ich gosposi pojawił się już ogrodnik Mirek (Marcin Sosnowski). Szczególnie, że nowa posiadłość nieco odbiega od miejsc, w których prawnicy do tej pory mieszkali. Czy zatem dojdzie u nich do rozłamu? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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