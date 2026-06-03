M jak miłość. Tylko on może uwolnić Olka i Anetę od Sowińskiego w nowym sezonie. Broni Chodakowskich, bo ma wobec nich dług do spłacenia - ZDJĘCIA

Czy Aneta i Olek w nowym sezonie "M jak miłość" pokonają Sowińskiego i pozbędą się go z kliniki?

Przed finałem sezonu "M jak miłość" Olek przejrzał zamiary Aleksandra Sowińskiego, odkrył kolejny przekręt dyrektora kliniki, który chciał go wrobić w łapówki. Dzięki Anecie przechytrzył go, ale to wcale nie oznacza końca ich wojny! Bo Sowiński nie zrezygnuje z planu zemsty na ortopedzie, którego obwinia popełnienie błędu lekarskiego, doprowadzenie jego siostry Ewy do kalectwa.

Co Sowiński wymyśli przeciwko Olkowi w następnym sezonie "M jak miłość"? Czy spełnią się najgorsze przeczucia, że szef doprowadzi do tego, że Olka policja wyprowadzi z kliniki w kajdankach? Niedoczekanie! Chodakowski zdemaskował Sowińskiego i ostrzegł go, że tak tego nie zostawi. A kolejna próba wrobienia go w przestępstwo, skończy się dla niego grubą aferą!

Nie ma wątpliwości, że w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach Sowiński dalej będzie knuł, jak pogrążyć Olka. I wykorzysta do tego także najlepszą przyjaciółkę Anety, Kasię! Może się jednak mocno przeliczyć, bo jeszcze nie wie, że Chodakowscy mają cichego obrońcę - gangstera Mirosława Wójcika.

Nie przegap: M jak miłość. Los Anety i Olka w rękach zakłamanej Kasi. Spełni żądanie Sowińskiego i zniszczy Chodakowskich w kolejnym sezonie - ZDJĘCIA

Wójcik obroni Olka i Anetę przed zemstą Sowińskiego w "M jak miłość" po wakacjach?

Niebezpieczny biznesmen od dłuższego czasu w "M jak miłość" czuwa nad Anetą i Olkiem. Ma wobec lekarzy dług do spłacenia, bo to oni uratowali życie jego synowi Tymkowi (Ksawery Krajewski). Zresztą Wójcik zwraca się do Anety za każdym razem, kiedy z jego synem dzieje się coś niepokojącego.

Przed zakończeniem sezonu "M jak miłość" to właśnie Wójcik przeprowadził własne śledztwo w sprawie Sowińskiego. Odkrył dlaczego dyrektor kliniki szuka haków na Olka i od razu przekazał Anecie, że powinna uważać na szefa! Dzięki Wójcikowi stało się jasne, kim naprawdę jest Sowiński i co go łączy z Olkiem.

Wiele wskazuje na to, że Wójcik dalej będzie bronił Anety i Olka przed Sowińskim. Nie pozwoli na to, żeby żądny zemsty Aleksander zrealizował do końca swój plan i zniszczył lekarzom życie.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Olek zdemaskuje Sowińskiego! Wie już dlaczego chce go zniszczyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.