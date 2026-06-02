M jak miłość. Los Anety i Olka w rękach zakłamanej Kasi. Spełni żądanie Sowińskiego i zniszczy Chodakowskich w kolejnym sezonie - ZDJĘCIA

Kasia wrogiem Anety i Olka w następnym sezonie "M jak miłość"! Pogrąży ich na zlecenie Sowińskiego?

Kłamstwa Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" będą dla Aleksandra Sowińskiego idealnym narzędziem szantażu! Już raz zmusił ją, żeby spędziła z nim noc i wiadomo, że na jednej randce oszustki z dyrektorem kliniki się nie skończy! Groźby Sowińskiego podziałają na Kasię na tyle skutecznie, że zgodzi się zostać jego kochanką dopóki taki układ będzie mu pasował. Byle tylko szef nie wyjawił Mariuszowi i Jakubowi Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski), że to były mąż jest prawdziwym ojcem jej córki Zosi.

Dzięki szantażowi Sowiński nie tylko w odcinkach "M jak miłość" jesienią będzie zmuszał Kasię, żeby z nim nadal sypiała, była mu całkowicie uległa, ale także wykorzysta ją do zemsty na Olku Chodakowskimi. Nie jest tajemnicą, że dyrektor kliniki, w której Olek jest ordynatorem dąży do tego, żeby lekarz trafił do więzienia, żeby poniósł karę za popełnienie błędu lekarskiego, który doprowadził jego siostrę Ewę (Karolina Dryzner) do kalectwa.

Co Sowiński i Kasia wymyślą przeciwko Olkowi w "M jak miłość" po wakacjach?

Co wymyśli Sowiński w następnym sezonie "M jak miłość" i jaki w jego zemście udział w zemście będzie miała Kasia? Tego jeszcze nie wiadomo. Ale pewne jest to, że Olek i Aneta kolejny raz pożałują, że nie donieśli na dyrektora na policję,kiedy chciał wrobić Chodakowskiego w łapówki! Mimo że Olek odkrył przekręt Sowińskiego, ten wszystkiego się wyparł.

Dramatyczny wybór Kasi w nowym sezonie "M jak miłość". Pogrąży Olka czy samą siebie?

Szantażowana Kasia w nowym sezonie "M jak miłość" będzie musiała jeszcze bardziej się postarać, jeszcze więcej kłamać, żeby Mariusz nie dowiedział się nie tylko prawdy o ojcu Zosi, ale także o tym, że Sowiński jest jej kochankiem. Na domiar złego przez okrutnego Aleksandra stanie przed dramatycznym wyborem - zniszczyć Olka i tym samym Anetę, czy pogrążyć samą siebie. Bo kiedy Mariusz i Jakub dowiedzą się, że Karski jest ojcem córki Kasi, to będzie jej koniec. Z tej historii na pewno nikt nie wyjdzie bez szwanku.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

