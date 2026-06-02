M jak miłość. Marcin zażąda od Domańskiej, by zapomniała o ich romansie! Upokorzona prezeska zaplanuje zemstę w nowym sezonie

Czy Marcin w "M jak miłość" po wakacjach zdradzi Kamę z szefową Elżbietą Domańską?

Romans Marcina z Elżbietą Domańską w następnym sezonie "M jak miłość" to bez wątpienia jedyny cel, do którego będzie wszelkimi możliwymi sposobami zmierzała bajecznie bogata pani prezes. Dlaczego nie odpuści sobie Chodakowskiego, który kocha swoją żonę i za nic w świecie nie spojrzy na inną kobietę?

Domańska to kobieta bez skrupułów, która po trupach dąży do celu, wspina się po kolejnych szczeblach kariery i zawsze dostaje to, czego chce! Im bardziej Marcin będzie się jej opierał w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach, tym Elżbieta bardziej będzie chciała go uwieść. Nie zważając na to, że on kocha Kamę, że nie w głowie mu zdrada, a tym bardziej romans z szefową!

Okrutna gra Domańskiej przeciwko Marcinowi w następnym sezonie "M jak miłość"

Na pewno na jednej próbie zdobycia Marcina się nie skończy, ale 1937 odcinku "M jak miłość", czyli pierwszym po przerwie wakacyjnej, Elżbieta zaliczy kompromitującą i wyjątkowo bolesną porażkę. Bo jak podaje światseriali.interia.pl Chodakowski przejrzy grę szefowej, która chce go uwieść i dość ostro zażąda od niej, by zapomniała o tym romansie! To wystarczy, żeby Elżbieta wpadła we wściekłość.

W pierwszym odruchu Domańska w 1937 odcinku "M jak miłość" następnego sezonu będzie chciała zwolnić Marcina, ale jej przyjaciółka Klara (Aleksandra Kisio) podsunie jej innym pomysł! Skoro Chodakowski nie jest zdolny do zdradzenia Kamy, to muszą zrobić wszystko, żeby żona sama go zostawiła. A wcześniej uwierzyła w to, że Marcin ma romans! Klara już wspomniała Elżbiecie o specjaliście od AI, który jest w stanie stworzyć dowolną rzeczywistość, każdy filmik czy zdjęcie, które skompromitują Marcina w oczach Kamy

Podstępna Elżbieta razem z przyjaciółką zaczną działać w nowym sezonie "M jak miłość", nie zważając na to, że mogą zniszczyć Marcinowi życie. Zdecydują się zlecić przygotowanie dowodu na zdradę Marcina, który rozwali jego małżeństwo z Kamą. Aż strach pomyśleć, do czego jeszcze się posuną przebiegłe przyjaciółki.

Kiedy 1937 odcinek "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w TVP?

Odcinek 1937 "M jak miłość", pierwszy nowego sezonu po przerwie wakacyjnej zostanie wyemitowany dopiero na początku września. TVP jeszcze nie ogłosiła ramówki jesiennej, programu Dwójki na wrzesień, więc data premiery nie jest póki co znana. W najlepszym wypadku będzie to wtorek, 1.09.2026, a w najgorszym dopiero poniedziałek, 7.09.2026 r.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

