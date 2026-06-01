M jak miłość. Kama w ciąży? Rodzina Chodakowskich powiększy się w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Podstępna Elżbieta nie niszczy rodziny Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach podstępnej i bezwzględnej Elżbiecie (Katarzyna Dąbrowska) nie uda się zniszczyć rodziny Chodakowskich! I choć szefowa Marcina nie cofnie się przed niczym, aby tylko odbić go Kamie, to Chodakowski znów jej się nie da i nie przystanie na jej kolejną ofertę nie do odrzucenia! Były detektyw znów wybierze rodzinę i to nie bez powodu?

Michalina Sosna pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach z Mikołajem Roznerskim, Laurą Jankowską i Stasiem Szczypińskim. Na pierwszym ujęciu widzimy całą rodzinę Chodakowskich w komplecie, a na kolejnych Kamę z dziećmi Marcina ze związków Chodakowskiego z Kasią (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer) i Izą (Adriana Kalska). I tu pojawiły się kluczowe pytania!

- Nasza eM-rodzinka pozdrawia🤗💕 Które zdjęcie wybieracie? #mjakmiłość #rodzinka #kids #love - spytała Michalina Sosna.

Kama urodzi Marcinowi kolejne dziecko w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Oczywiście, fani "M jak miłość" od razu pośpieszyli z odpowiedziami. Ale nie zabrakło również pytań i z ich strony do samej aktorki po zamieszczeniu tak wymownych zdjęć z Marcinem i jego dziećmi. Widzowie od razu zaczęli dopytywać Michalinę Sosnę, o powiększenie rodziny Chodakowskich i jej wspólne dziecko z serialowym mężem, na co i ona równie szybko im odpowiedziała!

- Cudowni ❤️ czy kama będzie w ciąży? ❤️ - spytała jedna z fanek, a aktorka tylko podkręciła jej ciekawość - Fiu fiu 🙃☺️🤭;

- Myślę, że czas na Wasze wspólne dzidzi, żeby uzupełnić tą Waszą piękną paczworkową rodzinkę😍 - dodała kolejna, na co aktorka pośpieszyła z odpowiedzią - 😉🤭💕;

- Może rodzinka się wkrótce powiększy? - zapytała kolejna, a w odpowiedzi także zobaczyła - 🤭💕🤗.

Czy Chodakowscy zostaną rodzicami w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach rodzina Chodakowskich faktycznie się powiększy, a Kama zajdzie w ciążę? Czy urodzi Marcinowi kolejne dziecko, a pierwsze ich wspólne? Czy Maja i Szymek doczekają się rodzeństwa?

Komentarze i wymowne reakcje Michaliny Sosny mogą na to wskazywać! Ale czy faktycznie tak będzie, to widzowie przekonają się już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach