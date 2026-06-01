Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w następnym sezonie! Zamiast nich inni bohaterowie - ZDJĘCIA

Kto odejdzie z "M jak miłość" w nowym sezonie? Którzy bohaterowie nie wrócą do obsady?

Obsada "M jak miłość" zmieni się w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej! Wielu aktorów nie ukrywa, że przygoda z planem serialu skończyła się dla nich bezpowrotnie. Niektórzy mają wciąż otwarte drzwi na plan serialu, ale wątków ich bohaterów zeszły na tak daleki plan, że już w zasadzie nikt o nich nie pamięta i nie wspomina. Miejsce bohaterów, którzy odeszli z "M jak miłość" w minionym sezonie, zajmują powoli inne postacie, z którymi wiążą się ciekawe historie.

W wątku Zduńskich w nowych odcinkach "M jak miłość" w związku ze śmiercią Franki nie ma co oczywiście liczyć na powrót do obsady Dominiki Kachlik, która ostatni raz była na planie we wrześniu zeszłego roku. Co prawda, kiedy Franka zmarła, wróciła jeszcze do Pawła (Rafał Mroczek) kilka razy we śnie, ale właśnie w ten sposób Kachlik pożegnała się z rolą.

Po śmierci Franki w "M jak miłość" w następnym sezonie na pewno nie zobaczymy też jej góralskiej rodziny z Bukowiny Tatrzańskiej - stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) oraz jego żony Haneczki (Elżbieta Firek), którzy ostatni raz występowali w serialu wiosną 2025 roku. Warto przypomnieć, że rodziny Franki nie było nawet na jej pogrzebie, Paweł nie widział się z Gutowskim ani razu od odejścia ukochanej żony.

Nie ma też raczej szans na to, że do obsady "M jak miłość" wróci Basia Zduńska (Gabriela Raczyńska). Przybrana córka Pawła opuściła Pawła po śmierci Franki i kompletnie zerwała kontakt. Basia jest jedyną osobą z rodziny Zduńskiego, której zabrakło przy nim w najgorszych momentach - żałoby, depresji i próby samobójczej. Nie dość, że Basia nie odezwała się od Pawła przez wiele miesięcy, to jeszcze nikt o niej nawet nie wspomina.

W rodzinie Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach najpewniej zabraknie ważnego bohatera, który kiedyś był bardzo ważną postacią w Grabinie. To ojciec Jagody, Staszek (Sławomir Holland), emerytowany komendant policji, który w minionym sezonie pojawił się tylko raz - podczas bójki Pawła ze sprawcą wypadku w Grabinie. Podobny los spotkał żonę Staszka, Krystynę (Dorota Chotecka-Pazura), która także zniknęła z rodziny Kiemliczów.

Zwyrodnialec Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin) to czarny bohater minionego sezonu "M jak miłość", za którym nikt raczej nie będzie tęsknił. Sąsiad Zduńskich, który próbował zgwałcić Kingę (Katarzyna Cichopek) został aresztowany i siedzi za kratkami, więc szanse na to, że wyjdzie na wolność i wróci do serialu są niemal żadne. Po aresztowaniu Hoffmana z obsady "M jak miłość" odeszła też jego córka Sara (Nadia Smyczek). Przyjaciółka Lenki (Olga Cybińska) wyjechała do matki do Stanów.

W życiu Lenki w zakończonym sezonie "M jak miłość" nastąpiła też istotna zmiana - rozstała się z chłopakiem. Grzesiek (Borys Wiciński) najpierw boleśnie zranił córkę Kingi i Piotrka, zostawił ją dla innej dziewczyny, a potem wyjechał do Gdańska. Borys Wiciński po niemal dwóch latach w obsadzie, odszedł z serialu.

Kto dołączy do obsady "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Odejścia z obsady "M jak miłość" przeplatają się z pojawianiem się nowych bohaterów, których wątki rozkręcają się z odcinka na odcinek. Trzeba przyznać, że miniony sezon "M jak miłość" obfitował w mocne wejścia nie tylko w Grabinie.

Joanna Dobrzańska (Dominika Sakowicz) rozkochała w sobie Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), który dopuścił się zdrady! Bajeczna bogata pani prezes Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska) chce uwieść Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski) z pomocą przyjaciółki Klary (Aleksandra Kisio), a Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk), jako dyrektor kliniki Olka (Maurycy Popiel) planuje zemstę na Chodakowskim, do której wykorzysta także uległą mu Kasię (Paulina Lasota).

Produkcja "M jak miłość" jeszcze nie ujawnia, kto dołączy do obsady po przerwie wakacyjnej, ale patrząc na to, jak nowi bohaterowie namieszali tylko w ostatnich odcinkach przed finałem sezonu, to aż strach pomyśleć, co się wydarzy, jak pojawią się jeszcze inne postacie.

39