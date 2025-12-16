M jak miłość, odcinek 1898: Pożegnanie Lenki i Grześka. To będą ich ostatnie chwile razem. Odejdzie na zawsze z serialu - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pożegnanie Lenki i Grześka w 1898 odcinku "M jak miłość" nastąpi już po dramatycznych wydarzeniach w szkole. Właśnie tam córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) zostanie brutalnie pobita przez rywalkę. Julita (Sofia Stelmakh) najpierw odebrała jej chłopaka, omotała Grześka, który szybko uległ jej manipulacji,a teraz przystąpi do ataku na Zduńską.

Grzesiek będzie bronił Lenki przed Julitą w 1898 odcinku "M jak miłość"

W decydującym momencie Grzesiek stanie w obronie Lenki i w 1898 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli na to, że ukochana była ofiarą hejtu, żeby Julita ją dłużej dręczyła. Ale to wcale nie oznacza, że para nastolatków do siebie wróci. Przeciwnie, bo Grzesiek wraz z ojcem wyjedzie na stałe do Gdańska, wyprowadzi się z Warszawy, a związek na odległość, po tak bolesnych przejściach, nie będzie miał szans na przetrwanie.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1898: Lenka pobita w szkolnej toalecie! Wredna Julita będzie chciała ją zniszczyć - WIDEO

Wpis z przeprosinami dla Lenki na profilu Grześka w 1898 odcinku "M jak miłość"

Przed wyjazdem Grzesiek w 1898 odcinku "M jak miłość" umieści na swoim profilu na portalu społecznościowym wpis, w którym przyzna się, jak wielki błąd popełnił wobec Lenki, jak zniszczył uczucie, które ich łączyło. Młoda Zduńska zobaczy to, co napisał Grzesiek dzięki Miśkowi (Aleksander Bożyk).

M jak miłość. Lenka ofiarą hejtu! Wredna Julita będzie chciała ją zniszczyć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Lenka, sorry, byłem idiotą. Nie umiałem docenić tego co miałem. Jesteś świetną dziewczyną i nie daj sobie nikomu wmówić, że jest inaczej. Przepraszam Cię"

Tak w 1898 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądało pożegnanie Lenki i Grześka

Pod postem Grześka z przeprosinami dla Lenki w 1898 odcinku "M jak miłość" pojawią się komentarze, że wreszcie postąpił tak jak na prawdziwego faceta przystało. Po chwili były chłopak Lenki odwiedzi ją w domu przy Deszczowej. Przybity, ze spuszczoną głową kolejny raz będzie błagał Zduńską o wybaczenie.

- Przyszedłem się pożegnać... Tak jak już mówiłem, strasznie żałuję tego, co zrobiłem i po prostu nie chcę, żebyśmy się rozstawali w gniewie... - Jakie to ma znaczenie? - Dla mnie ma i to duże. Lena chcę, żebyś wiedziała, że wszystko,co napisałem to jest prawda i naprawdę żałuję tego, co zrobiłem... Wybaczysz mi? - Grzesiek, nie wiem, czy będę umiała ci wybaczyć... Ale chcę, żebyś wiedział, że byłeś dla mnie bardzo ważny... Życzę ci szczęścia... - Lenka ze łzami w oczach przytuli byłego chłopaka. - Ja tobie też - odpowie Grzesiek. - Idź już...

Kto zastąpi Grześka w "M jak miłość"? Czy będzie nowy chłopak Lenki?

To będą ostatnie chwile Lenki i Grześka w 1898 odcinku "M jak miłość", ostatnia scena z udziałem Borysa Wicińskiego, który po dwóch latach odejdzie z obsady serialu.

Kto zastąpi Grześka w sercu Lenki? Tego na razie nie wiadomo. Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" już w 2026 roku. Ale najpewniej Lenka będzie miała nowego chłopaka.

Nie przegap: M jak miłość. Ostatni odcinek w tym roku, a po nim niespodzianka na święta. Zmiana pory emisji - ZDJĘCIA

M jak miłość. Ostatnie chwile Lenki i Grześka razem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.