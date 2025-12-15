Miłość i nadzieja. Tak się skończy turecki serial w 2025 roku. Ostatni odcinek niczego nie wyjaśni - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Miłość i nadzieja" w 2025 roku? Jak długa świąteczna przerwa w emisji tureckiego serialu?

"Miłość i nadzieja" w tym roku skończy się na 362 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 30 grudnia, o godz. 17.20. Wcześniej jednak widzów czeka świąteczna przerwa w emisji, która potrwa aż od Wigilii, 24 grudnia, do poniedziałku, 29 grudnia 2025 roku. W ramówce Dwójki zabraknie więc pięciu odcinków "Miłość i nadzieja". Ale przed Sylwestrem fani zobaczą pożegnanie z bohaterami tureckiego hitu, który pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi aż do początku stycznia 2026 roku.

Co się wydarzy na koniec "Miłość i nadzieja" w ostatnim 362 odcinku w tym roku?

W 362 odcinku "Miłość i nadzieja", ostatnim w tym roku, w domu Kuzeya zbiorą się wszyscy bliscy, by świętować jego zaręczyny z Silą. Tylko Naciye nie zdoła zaakceptować faktu, że jej syn chce wziąć ślub z Silą, że to ona zostanie jego żoną. Po stronie dziewczyny, jak zawsze, stanie jej prawdziwa matka Feraye. Chociaż żadna z nich nie będzie jeszcze wiedziała o tym, że łączą ich więzy krwi.

Zanim na koniec "Miłość i nadzieja" w 362 odcinku Feraye i Bulent zjawią się na zaręczynach Kuzeya i Sili przed ich domem zaczają się Bahar i Cavidan. Intrygantki spróbują wykraść z samochodu Feraye pendrive'a z nagraniem upadku Hulyi z balkonu. Bo teraz to biologiczna matka Sili będzie miała dowód na to, że Bahar chciała zabić siostrę Kuzeya.

Ponieważ w finałowym 362 odcinku "Miłość i nadzieja" początkowo plan Cavidan włamania do auta Feraye się nie uda, to zaraz potem razem z Bahar zakradną się do domu Kuzeya i zabiorą kluczki z jej torebki. W ten sposób Cavidan zdobędzie cenne nagranie! Dopiero dźwięk alarmu w samochodzie spłoszy obie oszustki. Rozżalona Bahar o swoje niepowodzenia zacznie oskarżać matkę.

Sporo też się będzie działo w domu Melis, gdzie w 362 odcinku "Miłość i nadzieja" prawdziwy ojciec jej dziecka, Gokhan, będzie się czuł coraz pewniej. Wreszcie zapyta otwarcie jej męża Egego, czy jest pewien, że to z nim Melis zaszła w ciążę.

