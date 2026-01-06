Barwy szczęścia, odcinek 3296: Mariusz zabroni Kasi odwołać wakacje po zaginięciu Łukasza! Napali się na wyjazd na Rodos - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3296 - piątek, 16.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz już nie będzie mógł doczekać się rodzinnego wyjazdu do Grecji z Kasią i Ksawerym. Tym bardziej, że będą to jego pierwsze wakacje, na które będzie mógł sobie pozwolić w samym szczycie sezonu tuż po tym, jak przyjmie do siebie na praktyki studenckie Jankę (Oliwia Drożdżyk), pod opieką której będzie mógł zostawić gospodarstwo.

W 3296 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk będzie tak ogromnie podniecony wyjazdem, że nic sobie nie zrobi z obaw Kasi. A te nie będą bezzasadne, gdyż Sadowska będzie szalenie martwić się o swojego zganionego byłego męża Łukasza, którego wciąż nie uda się odnaleźć ani Kodurowi (Oskar Stoczyński), ani Celinie (Orina Krajewska).

- Wypożyczymy auto, żeby pozwiedzać ciekawe miejsca, nauczę cię nurkować - rozmarzy się Mariusz.

Mariusz nie pozwoli Kasi zrezygnować z wyjazdu nawet ze względu na zaginięcie Łukasza w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3296 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Kasia już zacznie podejrzewać najgorsze i z tego względu zacznie nawet rozmyślać nad rezygnacją z rodzinnych wczasów. Ale Mariusz nie pozwoli jej tak myśleć, ani tym bardziej rezygnować z ich wyjazdu.

I choć w 3296 odcinku "Barw szczęścia" pokieruje się przy tym Ksawerym, o którym jednak wcześniej nie pomyśli, gdy będzie zabawiał się z Janką, w czasie, gdy Sadowska będzie rozmawiać z synem o jego zaginionym ojcu, tak teraz nie będzie inaczej, bo Karpiukowi będzie chodzić przede wszystkim o niego samego!

- A może powinniśmy zostać... Co, jeśli się okaże, że Łukasz... - zacznie Kasia, ale narzeczony nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Nawet tak nie myśl. A wyjazdu bym nie odwoływał, bo tylko to może odwrócić uwagę Ksawerego...

Sadowska nie zgodzi się, aby po nocy z Janką, Karpiuk pojechał z nią i Ksawerym na wspólne wakacje w 3296 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak przed samym wyjazdem w 3296 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni, gdy do Mariusza wpadnie jeszcze Janka, z którą Karpiuk spędzi wcześniejszą noc, o czym Kasia jeszcze nie będzie mieć pojęcia. Dlatego tak bardzo zdziwi się, gdy zobaczy Dąbrowską na gospodarstwie. Podobnie z resztą jak sam rolnik, gdyż jego pracownica od razu podejdzie do jego narzeczonej, przez co on zacznie się straszliwie bać, że dziewczyna mogła powiedzieć jej prawdę.

- Mama rozmawia z Janką - powie mu Ksawery.

I choć w 3296 odcinku "Barw szczęścia" tak się nie stanie, gdyż Janka wpadnie "jedynie" po ostatnie wytyczne przed ich wyjazdem i obieca Mariuszowi, że nie powie Kasi o ich nocy, to jednak w końcu Karpiuk sam postanowi przyznać się do niej swojej narzeczonej. I słono za to zapłaci, gdyż finalnie nie wyleci z nią i Ksawerym na Rodos, a jego miejsce u ich boku na wyjeździe zajmie Czesław (Marian Jaskulski)! I tyle będzie z jego marzeń...

- Nie wyobrażam sobie wspólnego urlopu po tym, co się wydarzyło - zakomunikuje mu Kasia na chwilę przed wyjazdem.