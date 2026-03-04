Na dobre i na złe, odcinek 983: Beger stanie do walki o Glorię! Nie pozwoli, żeby Kamil mu ją odebrał - ZWIASTUN

W 983 odcinku "Na dobre i na złe" Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) zrozumie, że kocha Glorię (Aleksandra Grabowska) i postanowi walczyć o jej miłość. Czy byli kochankowie będą znów razem? Jak zareaguje Gloria, kiedy Maks wyzna jej, co czuje? Zacznie się od tego, że koło lekarki zakręci się następca Begera na oddziale, nowy kardiochirurg, Kamil Zawada. (Jakub Łopatka). Dla Maksa stanie się jasne, że Zawada odbierze mu ukochaną, że Gloria już go zastąpiła innym... Wieczorem zjawi się u niej i powie, że ją kocha. Co na to Gloria? Poznaj szczegóły.

To będzie najtrudniejsza walka w życiu Maksa Begera, kiedy w 983 odcinku "Na dobre i na złe" dotrze do niego, że jego serce należy do Glorii i straci ją, jeśli nie pozbędzie się nowego rywala!

Chociaż byli kochankowie z Leśnej Góry mają za sobą burzliwą historię, to ostatnio znów stali się sobie bliscy. Krasucka była jedyną osobą, która wierzyła w to, że Beger uratuje szpital przed upadkiem. Nie zwątpiła w niego ani na chwilę. Dzięki niej przeszedł prawdziwą przemianę, stał się zupełnie innym mężczyzną. Nadal Maks słynie z trudnego charakteru i seksizmu, który wykorzystuje swoją pozycję w pracy do zemsty na kobietach, ale z Glorią jest inaczej. 

Klęska Begera w starciu z Zawadą w 983 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy w 983 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria zwróci większą uwagę doktora Zawady, nowego ordynatora kardiochirurgii, który zaproponuje jej udział w pionierskiej operacji nastolatki czekającej na przeszczep serca - plastyce mięśnia sercowego z rekonstrukcją przegrody - Krasucka od razu się zgodzi.

Sprzeciw Begera nie zrobi na Zawadzie żadnego wrażenia. Nie posłucha dyrektora szpitala a  zdesperowany Maks zwróci się do Glorii, by powstrzymała nowego kardiochirurga. Znów poniesie jednak klęskę.

- On nie ma żadnych hamulców! Pomóż mi go powstrzymać, zanim zabije jakiegoś pacjenta!

- Nie sądziłam, że jesteś taki małostkowy…

- Tu nie chodzi o mnie!

- Jesteś pewien? A może po prostu tęsknisz za operowaniem i żałujesz, że oddałeś tę robotę za siedzenie za biurkiem? Przyjdź jutro na blok. Przekonasz się, że Kamil jest tak dobry, jak mu się wydaje!

Maks w 983 odcinku "Na dobre i na złe" zauważy, co łączy Glorię i Kamila

Następnego dnia w 983 odcinku "Na dobre i na złe", chcąc nie chcąc, Beger przyłączy się do operacji Zawady. W końcu zda sobie sprawę, jak blisko nowy ordynator się zaprzyjaźnił się z Glorią. Będzie chwalił się przy Maksie, wiedząc doskonale, co kiedyś ich łączyło. 

- Bardzo ładnie, teraz przyszyjesz graft… Pięknie! Zobacz, jak Gloria świetnie sobie radzi…

- Niczego innego się po niej nie spodziewam - odpowie Maks, szalejąc z zazdrości. 

Molenda zakpi z Begera: "Ktoś zjadł twoją owsiankę i śpi w twoim łóżeczku"

Gdy wieczorem Zawada odwiezie Glorię do domu, w 983 odcinku "Na dobre i na złe" Maks będzie już o krok od wybuchu. Od razu zauważy to Marcin Molenda (Filip Bobek), który zakpi z zakochanego kolegi. 

- Wygląda na to, że ktoś zjadł twoją owsiankę i śpi w twoim łóżeczku...

Tak Beger wyzna Glorii miłość w 983 odcinku "Na dobre i na złe"

W finale 983 odcinka "Na dobre i na złe" Beger odwiedzi Glorię gotów do walki o miłość, żeby Zawada mu jej nie odebrał. 

- Zastąpiłaś mnie już? - zapyta drżącym głosem.

- Co?

- Stałem tam jak kołek, przy stole operacyjnym i patrzyłem na ciebie i Zawadę… Gloria, ja… Ja cię kocham… - wyzna Maks, lecz Gloria nie zdąży mu nic odpowiedzieć, bo od razu odejdzie. 

