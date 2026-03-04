Na dobre i na złe, odcinek 983: Beger stanie do walki o Glorię! Nie pozwoli, żeby Kamil mu ją odebrał - ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 983 - środa, 4.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

To będzie najtrudniejsza walka w życiu Maksa Begera, kiedy w 983 odcinku "Na dobre i na złe" dotrze do niego, że jego serce należy do Glorii i straci ją, jeśli nie pozbędzie się nowego rywala!

Chociaż byli kochankowie z Leśnej Góry mają za sobą burzliwą historię, to ostatnio znów stali się sobie bliscy. Krasucka była jedyną osobą, która wierzyła w to, że Beger uratuje szpital przed upadkiem. Nie zwątpiła w niego ani na chwilę. Dzięki niej przeszedł prawdziwą przemianę, stał się zupełnie innym mężczyzną. Nadal Maks słynie z trudnego charakteru i seksizmu, który wykorzystuje swoją pozycję w pracy do zemsty na kobietach, ale z Glorią jest inaczej.

Klęska Begera w starciu z Zawadą w 983 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy w 983 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria zwróci większą uwagę doktora Zawady, nowego ordynatora kardiochirurgii, który zaproponuje jej udział w pionierskiej operacji nastolatki czekającej na przeszczep serca - plastyce mięśnia sercowego z rekonstrukcją przegrody - Krasucka od razu się zgodzi.

Sprzeciw Begera nie zrobi na Zawadzie żadnego wrażenia. Nie posłucha dyrektora szpitala a zdesperowany Maks zwróci się do Glorii, by powstrzymała nowego kardiochirurga. Znów poniesie jednak klęskę.

- On nie ma żadnych hamulców! Pomóż mi go powstrzymać, zanim zabije jakiegoś pacjenta! - Nie sądziłam, że jesteś taki małostkowy… - Tu nie chodzi o mnie! - Jesteś pewien? A może po prostu tęsknisz za operowaniem i żałujesz, że oddałeś tę robotę za siedzenie za biurkiem? Przyjdź jutro na blok. Przekonasz się, że Kamil jest tak dobry, jak mu się wydaje!

Maks w 983 odcinku "Na dobre i na złe" zauważy, co łączy Glorię i Kamila

Następnego dnia w 983 odcinku "Na dobre i na złe", chcąc nie chcąc, Beger przyłączy się do operacji Zawady. W końcu zda sobie sprawę, jak blisko nowy ordynator się zaprzyjaźnił się z Glorią. Będzie chwalił się przy Maksie, wiedząc doskonale, co kiedyś ich łączyło.

- Bardzo ładnie, teraz przyszyjesz graft… Pięknie! Zobacz, jak Gloria świetnie sobie radzi… - Niczego innego się po niej nie spodziewam - odpowie Maks, szalejąc z zazdrości.

Molenda zakpi z Begera: "Ktoś zjadł twoją owsiankę i śpi w twoim łóżeczku"

Gdy wieczorem Zawada odwiezie Glorię do domu, w 983 odcinku "Na dobre i na złe" Maks będzie już o krok od wybuchu. Od razu zauważy to Marcin Molenda (Filip Bobek), który zakpi z zakochanego kolegi.

- Wygląda na to, że ktoś zjadł twoją owsiankę i śpi w twoim łóżeczku...

Tak Beger wyzna Glorii miłość w 983 odcinku "Na dobre i na złe"

W finale 983 odcinka "Na dobre i na złe" Beger odwiedzi Glorię gotów do walki o miłość, żeby Zawada mu jej nie odebrał.

- Zastąpiłaś mnie już? - zapyta drżącym głosem. - Co? - Stałem tam jak kołek, przy stole operacyjnym i patrzyłem na ciebie i Zawadę… Gloria, ja… Ja cię kocham… - wyzna Maks, lecz Gloria nie zdąży mu nic odpowiedzieć, bo od razu odejdzie.