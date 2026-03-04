Na dobre i na złe, odcinek 986: Mario uratuje Blankę! Po tym do siebie wrócą? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 986 - środa, 25.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 986 odcinku "Na dobre i na złe" powrót Mario okaże się bardzo na rękę Blance. W zupełnym przeciwieństwie do Radwana, który wyjedzie i zostawi swoją ukochaną samą z dzieckiem, gdy pozwoli ona na obecność Milewskiego w ich życiu. Wówczas Krzysiek zrozumie, że znów może ją stracić, tak samo jak Kubusia (Wiktor Trojan), którego Asia (Monika Kaleńska) zabierze ze sobą do Gdańska, gdzie zacznie pracę. I wówczas i ginekolog zniknie, przez co Milewska zacznie mieć problemy w opiece nad dzieckiem. Zwłaszcza, po swoim powrocie do pracy.

Oczywiście, Blanka będzie mogła liczyć na wsparcie pani Jadzi (Aldona Jankowska), ale cierpliwość Falkowicza (Michał Żebrowski) i w tym przypadku powoli będzie się kończyć. Tym bardziej, że seniorka wciąż będzie jeszcze zajmować się Edziem (Marcel Rebandel), a teraz do tego wszystkiego dojdzie jeszcze nie tylko Nina, ale i sama lekarka, która nawet zacznie u nich pomieszkiwać, bo tak późno będzie wracać z dyżurów. Aż w końcu przydarzy się sytuacja, gdy w 986 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska nie będzie miała, z kim zostawić córki. Ale na szczęście, tylko do czasu!

Mario stanie się wybawcą Blanki w 986 odcinku "Na dobre i na złe"!

Wszystko przez to, że w 986 odcinku "Na dobre i na złe" z pomocą przyjdzie jej właśnie Mario! To Milewski awaryjnie zaopiekuje się ich córeczką, gdy jego żona nie będzie mogła tego uczynić, a Krzysiek jeszcze najpewniej dalej nie wróci. Zwłaszcza, że i Milewski już nie będzie musiał się ukrywać, bo zacznie nowe życie tuż obok swojej rodziny. I to właśnie on zacznie zastępować im Radawana i to nie tylko w kwestii opieki nad Niną czy pomocy przy zakupach czy obowiązkach domowych!

A to dlatego, że w 986 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski wciąż nie przestanie zaskakiwać Blanki! I to już raczej pozytywnie, dokładnie tak samo, jak po swoim powrocie! Czy to wszystko w końcu sprawi, że żona da mu jeszcze jedną szansę, a Milewscy wreszcie staną się prawdziwą rodziną?

Z kim będzie Milewska w 986 odcinku "Na dobre i na złe"?

Bardzo możliwe, że w 986 odcinku "Na dobre i na złe" taki scenariusz mógłby się sprawdzić! Tym bardziej, że na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Facebooku widać coraz więcej wspólnych zdjęć i filmików właśnie Blanki, Niny i Mario, obok których nie ma już Krzyśka! A zatem, jest naprawdę spora szansa, że Milewska ostatecznie wybierze męża, a nie Radwana, który znów się wystraszył i od niej uciekł! W zupełnym przeciwieństwie do Milewskiego, który nie przestał o nią walczyć!

Czy zatem w 986 odcinku "Na dobre i na złe" to Mario będzie szczęśliwym wybrańcem Blanki, która na dobre da już sobie spokój z Krzyśkiem i przestanie na niego czekać? Czy Milewscy będą znów razem? Przekonamy się już niebawem!

