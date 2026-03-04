Panna młoda, odcinek 38: Wspólna noc Hancer i Chana w łóżku pomoże im się zakochać? Tego jeszcze nie było - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 38 – czwartek, 5.03.2026, godz. 17.20 w TVP2

W nadchodzącym 38. odcinku „Panny młodej” Cihan i Hancer znajdą się w sytuacji, której oboje starali się unikać od początku swojego małżeństwa. Po otwarciu sklepu Cemila młodzi małżonkowie zostaną na noc w jego domu. Gospodarze oddadzą im własną sypialnię, sami przenosząc się do salonu. Dla Cihana będzie to gest serdeczności, dla Deryi idealna okazja do realizacji planu.

Pierwsza wspólna noc w jednym łóżku

Choć Hancer położy się w łóżku, Cihan bez słowa rozłoży koc na podłodze.

— Nie chcę ci przeszkadzać — powie spokojnie, unikając jej wzroku.

Między nimi wciąż będzie wyczuwalny dystans, który narastał przez ostatnie tygodnie.

Derya, obserwując sytuację, nie zamierza jednak pozwolić, by noc minęła bez przełomu. Gdy Cemil zaśnie, kobieta bezszelestnie podejdzie do drzwi sypialni i upewni się, że małżonkowie śpią osobno. Widok Hancer samej w łóżku wywoła w niej irytację.

— Boże… znowu wszystko na mojej głowie — szepnie pod nosem. Zdeterminowana, by doprowadzić do zbliżenia, otworzy okno w przedpokoju, wpuszczając do domu lodowate powietrze.

— Teraz nie będą mieli wyboru — powie cicho z przekonaniem. — Przytulą się, żeby się ogrzać.

Plan zacznie działać szybciej, niż się spodziewa. W sypialni Cihan obudzi się zziębnięty.

— Skądś wieje… — mruknie, podnosząc się z posłania.

— Od okna. Nigdy się dobrze nie domyka — odpowie Hancer, próbując zatkać szczelinę ręcznikiem.

Mimo ich starań chłód nie ustąpi.

— To niewiele dało. Wieje też pod drzwiami — zauważy Cihan.

— Dziś jest inaczej. Zdecydowanie zimniej — przyzna Hancer cicho.

Kiedy okaże się, że prowizoryczne uszczelnienia nie pomagają, Hancer spojrzy na męża z niepewnością.

— Chodź do łóżka, jeśli chcesz. Do rana jakoś wytrzymamy… razem.

Cihan zawaha się tylko przez chwilę.

— Nie chcę ci przeszkadzać.

— Jest naprawdę bardzo zimno. Nie bądź uparty — odpowie stanowczo.

W końcu położy się obok niej, oddzielając ich rzędem poduszek, jakby próbował zachować resztki kontroli nad sytuacją. Oboje odwrócą się plecami, ale żadne nie zaśnie od razu. Cisza między nimi stanie się gęsta, pełna niewypowiedzianych emocji.

Bliskość, której tak długo unikali, zacznie budzić coś nowego – niepokój, ale i ciekawość. Nazajutrz rano Mukadder zauważy, że Cihan nie wrócił na noc do rezydencji. Widok nienaruszonego łóżka syna wywoła na jej twarzy triumfalny uśmiech.

Przełom w małżeństwie Hancer i Cihana?

— A więc stało się… — powie z satysfakcją. — Daj Boże, żeby ta noc zaowocowała wnukiem.

Równie czujna będzie Derya. W kuchni nie powstrzyma się od pytania:

— Jak minęła noc? Było chłodno… Spaliście wtuleni w siebie, prawda?

Hancer natychmiast zrozumie, co się wydarzyło.

— Dobrze wiem, co próbowałaś zrobić, bratowo — odpowie spokojnie. — Celowo wychłodziłaś dom, żebyśmy położyli się razem. Udało ci się tylko jedno: przeziębić mojego brata.

Mimo tych słów Derya nie poczuje skruchy. — Może nie doszło do zapłonu — szepnie później do siebie. — Ale ogień wciąż się tli.

Tymczasem w rezydencji Beyza obudzi się z koszmaru, w którym Cihan ostatecznie wybiera Hancer i wyrzuca ją ze swojego życia. Przerażona pojedzie z ojcem do domu Develioglu, gotowa walczyć o swoje miejsce u boku ukochanego. Nie będzie wiedziała, że tej nocy między małżonkami wydarzyło się coś, co może na zawsze zmienić układ sił.