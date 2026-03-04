Złoty chłopak, odcinek 246. Orhan ponownie zostanie ojcem. Ferit odkrywa z kim ma dziecko

W poprzednim rozdziale historii widzowie byli świadkami przeskoku w czasie o dwa lata, który nastąpił po dramatycznym zasłabnięciu Seyran. Bohaterka powróciła do Stambułu silniejsza i gotowa na nowy start. Podczas wesela Suny i Abidina, Seyran zaskoczyła wszystkich, prosząc o rękę Sinana. Równolegle Ferit stara się ułożyć sobie życie u boku Diyar. Największym wstrząsem dla rodziny Korhanów okazała się jednak deklaracja Orhana, który postanowił ożenić się ze spodziewającą się dziecka kochanką, co wywołało lawinę napięć.

Gwiazdy „Na sygnale” w Kielcach! Justyna Sieniawska i Kamil Błoch o premierze w TeTaTeT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Seyran odrzuca ojca, a Ferit zdradza matce sekret Orhana w 246. odcinku

Sinan przywozi dziewczyny pod dom, gdzie na Seyran czeka już jej ojciec, Kazim. Mężczyzna próbuje wymusić na córce kontakt, teatralnie udając cierpienie, jednak spotyka się ze stanowczą odmową. Seyran stawia ojcu nieprzekraczalne granice, co budzi podziw i uznanie w oczach Esme. Kobiety czują wyraźną ulgę, gdy udaje im się odeprzeć manipulacje Kazima. W tym samym czasie Ferit odwiedza swoją matkę, by podzielić się z nią druzgocącą nowiną.

Młody Korhan wyjawia, że Orhan i jego sekretarka Betül spodziewają się potomka. Ferit jest rozbity, a jego myśli wciąż krążą wokół nadchodzącego ślubu Seyran. Sama dziewczyna, mimo trudnej przeszłości, z determinacją przygotowuje się do własnej ceremonii, demonstrując niezależność. W tle rozgrywa się intryga – Betül wraz z matką planują wykorzystać ciążę do odciągnięcia uwagi Orhana od syna. Orhan tymczasem wchodzi do budynku, błędnie przekonany, że znajduje się w mieszkaniu swojej partnerki.

Kiedy i gdzie oglądać Złotego chłopaka? Harmonogram emisji w TVP1

Losy rodziny Korhanów można śledzić na antenie TVP1 w paśmie popołudniowym, od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premierowy, 246. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 12 marca 2026 roku. Epizod ten przyniesie kolejne zwroty akcji i rodzinne tajemnice. Codzienna emisja to doskonała okazja, by być na bieżąco z perypetiami Ferita, Seyran i Sinana.

Obsada serialu Złoty chłopak. Aktorzy i ich role

W produkcji występuje plejada tureckich gwiazd. Na ekranie pojawiają się m.in.:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

wcielająca się w postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor jako głowa rodu, Halis Korhan

jako głowa rodu, Halis Korhan Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

w roli Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ odgrywający postać Orhana Korhana

odgrywający postać Orhana Korhana Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

wcielający się w Abidina Beril Pozam jako siostra Seyran, Suna Şanlı

jako siostra Seyran, Suna Şanlı İrem Altuğ w roli Sultan

w roli Sultan Öznur Serçeler grająca Asuman Korhan

grająca Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları w roli Kazıma Şanlı

w roli Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako matka dziewczyn, Esme Şanlı

jako matka dziewczyn, Esme Şanlı Yiğit Tuncay wcielający się w Latifa

wcielający się w Latifa Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer grający Yusufa

grający Yusufa Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya w roli Nükhet