Panna młoda, odcinki 35-40. Pierwsza noc Hancer i Cihana. Odwróci się od matki i wybierze żonę. Streszczenia odcinków od 2.03 do 7.03.2026

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 35 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan przyznaje się przed Hancer do błędu. Derya i Mukadder snują co do nich wspólne plany. Cemil i Derya otwierają nowy sklep. Dochodzi do kolejnej rozmowy pomiędzy Cihanem i Yasemin na temat in vitro.

Nie przegap: Finał Wichrowego wzgórza wyciśnie łzy. Tak zakończą się losy Zeynep i Halila. Oto, co wydarzy się w ostatnich odcinkach w marcu!

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 36 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cemil przygotowuje się do otwarcia sklepu. Derya mówi Cihanowi w jakim stanie jest obecnie chory Cemil. Hancer zaprzyjaźnia się z Sinem. Przyrządzone później przez dziewczynę bakłażany bardzo wszystkim smakują.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 37 - środa, 4.03.2026, o godz.17.20 w TVP2

Cihan i Hancer zamykają się razem w jego starym domu. Dziewczyna nieświadomie skłania go do wizyty u brata. Yonca mówi Beyzie, że doktor Fusun Kaba została aresztowana. Cemil i Derya szykują się na otwarcie swojego nowego sklepu.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 38 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya namawia Cihana i Hancer, by zostali na noc. Doprowadza to do wielu perturbacji. Aysu stara się wyprowadzić Mukadder z równowagi. Tymczasem Beyza wpada w rozpacz.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 39 - piątek, 6.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan spędzają noc w domu Cemila i Deryi, co cieszy Mukadder. Beyza pokazuje jej niebawem zawartą między małżonkami umowę. Zdenerwowana Mukadder zaprowadza Hancer do biura Cihana.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 40 - sobota, 7.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan stara się wytłumaczyć matce, na czym polega jego ślubny kontrakt. Tymczasem Derya domaga się od Mukadder obiecanego złota. Wywiązuje się awantura. Cihan zleca wymianę zamka w starym domu. Wraz z Ertugrul wyjaśnia również Hancer symbolikę dywanów.