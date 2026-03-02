Złoty chłopak. Wielki powrót tureckiego hitu TVP! Nowy 3 sezon przyniesie szokujące zmiany

Zmiana w ramówce nastąpi tuż po finale „Wichrowych wzgórz”, zaplanowanym na 10 marca. Już kolejnego dnia schedę na antenie TVP1 przejmie wyczekiwana kontynuacja losów Ferita i Seyran. Nowa odsłona sagi obiecuje jeszcze gęstszą atmosferę, w której bohaterowie powrócą z bagażem nowych doświadczeń, skrywanych tajemnic oraz sercowych dylematów, które na zawsze odmieniły ich życie.

O czym jest serial "Złoty chłopak"? Historia rodu Korhanów i beztroskiego Ferita

Oś fabularna produkcji skupia się na dynamice między dwoma majętnymi klanami. Główną postacią jest Ferit, młodzieniec o niezwykłym uroku osobistym, który czerpie z życia garściami, ignorując przy tym wszelkie zobowiązania. Jego frywolna postawa spotyka się ze stanowczym sprzeciwem dziadka Halisa, nestora rodu próbującego nauczyć wnuka odpowiedzialności i szacunku do rodzinnych tradycji.

Serial wykracza poza ramy typowego romansu, prezentując skomplikowaną sieć powiązań, interesów i zdrad. Twórcy udowadniają, że opływanie w luksusy nie chroni przed bolesnymi wyborami i życiowymi dramatami. Malowniczy Stambuł stanowi tło dla opowieści pełnej napięcia, w której barwne charaktery muszą mierzyć się z konsekwencjami własnych namiętności.

Streszczenie 245. odcinka serialu. Seyran oświadcza się Sinanowi, a Ferit ma nową partnerkę

Otwarcie nowej serii to prawdziwe trzęsienie ziemi. Wszystko zaczyna się od zasłabnięcia głównej bohaterki, po czym narracja przeskakuje o dwa lata do przodu. Seyran, po powrocie do Stambułu, układa sobie życie u boku Sinana. Przełomowym momentem jest chwila, gdy w drodze na uroczystość Suny i Abidina, dziewczyna niespodziewanie prosi swojego nowego partnera o rękę, a on zgadza się bez wahania.

Zmiany nie ominęły również Ferita, który próbuje odnaleźć stabilizację przy Diyar. Spokój burzy jednak Orhan, wywołując skandal informacją o planowanym ślubie z brzemienną kochanką. Sytuacja zagęszcza się, gdy Abidin zaprasza Ferita na swoje wesele, ujawniając jednocześnie matrymonialne plany Seyran. Reakcja głównego bohatera jest zaskakująco chłodna, co świadczy o głębokiej przemianie wewnętrznej i dystansie, jakiego nabrał przez minione lata.

Emocji nie brakuje także w wątkach pobocznych. Esme musi stawić czoła byłemu mężowi, Kazimowi, kategorycznie odmawiając mu wstępu do domu. Odcinek numer 245 zarysowuje nową rzeczywistość, w której szczęście miesza się z trudnymi decyzjami, definiując kierunek, w jakim podąży fabuła trzeciego sezonu.

Emisja 3. sezonu "Złotego chłopaka" w TVP1. Data premiery i godzina nadawania

Fani produkcji powinni zapisać w kalendarzach datę 11 marca 2026 roku. To właśnie w tę środę o godzinie 14:00 Telewizja Polska rozpocznie emisję trzeciej odsłony tureckiego przeboju. Dzięki codziennym spotkaniom z bohaterami na antenie TVP1, widzowie będą mogli na bieżąco obserwować rozwój wypadków w życiu Ferita, Seyran i ich rodzin.