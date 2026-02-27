"Dziedzictwo", odcinek 850. Yaman odbiera wyniki badań, ale ktoś nim manipuluje

W poprzednim epizodzie emocje sięgnęły zenitu. Ayse była o krok od wyjawienia Feritowi całej prawdy, jednak w ostatniej chwili się wycofała. Powstrzymała ją gwałtowna reakcja mężczyzny, który ostro skrytykował matkę porwanego dziecka w podobnej historii, twierdząc, że na miejscu ojca postąpiłby tak samo. Zdesperowana kobieta uznała, że najlepszym wyjściem będzie wyjazd do Niemiec. Z kolei podczas romantycznej kolacji Yaman wyjawił Nanie szokującą informację o tym, że Trucizna wciąż żyje. Partnerka zareagowała natychmiast, deklarując swoje pełne wsparcie i gotowość do poświęceń dla dobra rodziny, czym ponownie zyskała w jego oczach.

Streszczenie 850. odcinka "Dziedzictwa" - co wydarzy się w serialu?

Ayse żyje w przekonaniu, że to jej ostatnie chwile u boku Ferita, dlatego okazuje mu niezwykłą serdeczność, co wprawia go w zdumienie. W międzyczasie Ibrahim i Czarna dowiadują się o problemach Nese i postanawiają ruszyć jej z pomocą. W rezydencji trwają radosne przygotowania do świętowania szkolnych sukcesów małego Yusufa. Yaman w końcu otrzymuje wyczekiwaną ekspertyzę grafologiczną, jednak jej rezultat całkowicie mija się z jego oczekiwaniami. Mężczyzna nie jest świadomy, że Trucizna zdołał zaszantażować grafologa i wpłynąć na wynik badania.

Emisja serialu "Dziedzictwo" w TVP1. Gdzie oglądać powtórki?

Turecka produkcja gości na antenie Jedynki codziennie, od poniedziałku do niedzieli, punktualnie o godzinie 16:05. Premierowy, 850. odcinek widzowie zobaczą w czwartek, 5 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorami o wyznaczonej porze, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiego hitu "Dziedzictwo"

Osią fabuły są losy dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa, które wiodły skromne, lecz szczęśliwe życie. Ich drogi rozeszły się w momencie, gdy Kevser poślubiła członka bogatego rodu Kyrymly. Kobieta urodziła syna, któremu nadała imię po swoim ojcu, lecz wkrótce została wdową i zapadła na ciężką chorobę. Na łożu śmierci poprosiła siostrę, by zaopiekowała się jej 5-letnim dzieckiem. Po jej odejściu chłopiec trafił pod kuratelę surowego stryja, a Seher rozpoczęła trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca z rąk bezwzględnego Yamana.

W rolach głównych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako charyzmatyczny Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w postać Seher

Berat Rüzgar Özkan jako serialowy Yusuf

Gülderen Güler grająca Kiraz

Melih Özkaya występujący jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan kreująca postać policjantki Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu