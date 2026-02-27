„Wichrowe wzgórze” odcinek 373. Radosne zaręczyny i druzgocąca diagnoza z którą muszą zmierzyć się Gulhan i Tekin

W minionym, 372. epizodzie, Zeynep wróciła z Francji, gdzie spędziła trzy miesiące przygotowując premierę autorskich perfum. Kluczowym momentem było szczere wyznanie Merve, która otworzyła serce przed siostrą, zdradzając swoje uczucia do Cemila. Dzięki mediacji Halila, Tülay ostatecznie zaakceptowała plany matrymonialne najmłodszej córki, co dało zielone światło dla organizacji uroczystości. W międzyczasie przyszli rodzice podjęli ostateczną decyzję w kwestii imienia dla swojego syna.

Streszczenie 373. odcinka „Wichrowego wzgórza”. Dramat Gulhan i Tekina

Merve i Cemil nie posiadają się ze szczęścia, ciesząc się pełną akceptacją ze strony bliskich. Niestety, podniosłą atmosferę mąci tragedia innej pary – Gulhan oraz Tekin dowiadują się o swojej bezpłodności. Mimo to, cała familia gromadzi się na tradycyjnej ceremonii zaręczynowej, podczas której Zumrut udziela młodym swojego błogosławieństwa. Następuje moment symbolicznego przecięcia wstęgi oraz wymiany obrączek. Wzruszającym akcentem jest postanowienie Zeynep, by jej syn Ömer nosił również drugie imię – Ihsan, co stanowi hołd dla ojca Halila.

Emisja w TVP. Kiedy oglądać 373. epizod „Wichrowego wzgórza”?

Turecka telenowela gości w domach polskich widzów od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 14:00 na kanale TVP1. Najnowszy, 373. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 6 marca 2026 roku. Dla osób, które nie mogą śledzić losów bohaterów w czasie rzeczywistej emisji, przygotowano alternatywę. Zarówno archiwalne, jak i premierowe odsłony serii są udostępniane w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Warto również wspomnieć o ciekawostce obsadowej. Jak donosi serwis Eska, Cemre Arda wcielająca się w postać Zeynep, otrzymała tę rolę zupełnym zbiegiem okoliczności.

Fabuła i obsada hitu „Wichrowe wzgórze”

Produkcja znad Bosforu błyskawicznie zyskała sympatię polskiej publiczności. Fabuła koncentruje się na losach Zeynep, która dorastała w dobrobycie, oraz Halila, którego życie naznaczone było stratą i pragnieniem odwetu za śmierć rodziców. Kiedy mężczyzna dowiaduje się, że jego ukochana wywodzi się z rodu jego wrogów, relacja ta staje się polem walki pełnym napięć. Widzowie z zapartym tchem śledzą, czy uczucie zdoła przezwyciężyć dawne urazy i wzajemną wrogość.

Na ekranie możemy oglądać plejadę tureckich aktorów:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)