Gwiazda "Luz Marii" wciąż zachwyca urodą. Angie Cepeda 26 lat później

Sukces serialu Luz Maria i rola u Patryka Vegi

Od momentu premiery peruwiańskiego hitu minęło już 26 lat. Emisja rozpoczęła się w grudniu 1999 roku na antenie Polsatu, co miało niebagatelny wpływ na budowanie silnej pozycji tej stacji na rynku. Angie Cepeda zyskała wówczas w naszym kraju status megagwiazdy. Choć żaden kolejny projekt nie przyniósł jej w Polsce takiej rozpoznawalności jak rola Lucecity, artystka pozostaje bardzo aktywna zawodowo. W Ameryce Łacińskiej wciąż uchodzi za ikonę i regularnie występuje w nowych produkcjach. Co ciekawe, jej kariera splotła się również z naszym rodzimym rynkiem, gdy wystąpiła w filmie "Kobiety mafii" w reżyserii Patryka Vegi.

Jak wygląda Angie Cepeda po latach?

Upływ ponad dwóch dekad naturalnie wpłynął na wygląd aktorki, ale trzeba przyznać, że czas obchodzi się z nią bardzo łaskawie. Gwiazda latynoskich telenowel wciąż imponuje urodą oraz niesamowitą charyzmą. Fani mogą śledzić jej życie prywatne i zawodowe za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na profilu @angiecepeda regularnie pojawiają się nowe fotografie z planów zdjęciowych i podróży, które są najlepszym dowodem na to, że Angie Cepeda nadal wygląda olśniewająco.

Najważniejsze filmy i seriale z Angie Cepedą

Kultowa „Luz Maria” to zaledwie fragment bogatego dorobku Kolumbijki. Aktorka ma na koncie wiele ról w produkcjach, które zyskały popularność na całym świecie. W jej filmografii znajdziemy takie tytuły jak „Fiorella”, serial „Los Protegidos” czy głośny „Escobar: El Patrón del Mal”. Widzowie mogą ją również kojarzyć z filmu „Pantaleon i wizytantki” oraz ekranizacji „Miłość w czasach zarazy”. Listę uzupełniają pozycje takie jak „Los nie ma ulubieńców”, „Miłość do wynajęcia” oraz druga część „Kobiet mafii”.

