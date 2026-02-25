Wichrowe wzgórze, odcinek 371: Zeynep wraca z Francji odmieniona. Co dalej z Songul?

Spis treści
Wydarzenia z poprzedniego epizodu przyniosły wiele zwrotów akcji. W szpitalu doszło do spotkania Zeynep z Sinem, matką chorej Busry. Halil, mimo własnych problemów finansowych, postanowił sfinansować operację dziewczynki, nie mając pojęcia, że jest ona córką jego wroga, Koraya. Sinem zachowała się honorowo, odrzucając pieniądze byłego partnera i naprowadzając policję na jego ślad, co skutkowało aresztowaniem i odzyskaniem majątku. Selma uratowała domowy budżet sprzedażą biżuterii za 5 milionów lir, a Zeynep wróciła do zdrowia. Halil zdobył się na wzruszający gest, szykując list do nienarodzonego dziecka oraz bilety do Francji dla ukochanej.
Streszczenie 371. odcinka serialu Wichrowe wzgórze. Przeskok w czasie
Lektura listu napisanego przez Halila do potomka wywołuje u Zeynep ogromne wzruszenie. W tle Tulay i Gulhan próbują zgadnąć płeć malucha, a relacja między małżonkami staje się coraz cieplejsza. Sielankę przerywają jednak sprawy sercowe innych domowników. Merve wchodzi w słowo rozmawiającym Cemilowi i Halilowi, by ostatecznie zrzucić ciężar z serca i wyznać chłopakowi miłość.
Następuje przeskok akcji o trzy miesiące. Songul trafia do zamkniętego ośrodka, gdzie wciąż daje o sobie znać jej obsesyjne szaleństwo. Tymczasem Zeynep wraca z Francji jako spełniona perfumiarka, a Selma otrzymuje zapłatę za swoje projekty. To nie koniec dobrych wieści – Kumru i Umut ogłaszają zaręczyny. Eren inwestuje w dom na kredyt, a Gulhan z Tekinem podejmują kolejną próbę walki o dziecko. Dzięki wstawiennictwu Halila, Tulay akceptuje związek Merve, stawiając jednak warunek dotyczący jej edukacji. Nad rodziną wstaje słońce, choć cień Songul wciąż jest wyczuwalny.
Kiedy emisja 371. odcinka Wichrowego wzgórza w TVP?
Losy Zeynep i Halila można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja opisywanego, 371. odcinka zaplanowana jest na środę, 4 marca 2026 roku. Dla widzów, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w porze emisji, Telewizja Polska udostępnia wszystkie epizody w internecie. Legalnie i bezpłatnie można je znaleźć na platformie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!
Fabuła i obsada serialu Wichrowe wzgórze
„Wichrowe Wzgórze” to turecki hit opowiadający o losach Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, który żyje pragnieniem zemsty za dawne krzywdy. Gdy mężczyzna odkrywa, że jego ukochana pochodzi z rodziny wrogów, ich relacja staje się polem walki między miłością a nienawiścią. Widzowie z zapartym tchem śledzą, czy uczucie zdoła pokonać traumy z przeszłości.
W rolach głównych występują:
- Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
- Enes Özdemir (jako Yusuf)
- İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
- Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
- Dilek Aba (jako Songül)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
- İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Ezgi Dalgıç (jako Asu)
- Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
- Furkan Bozkurt (jako Tekin)
- Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
- Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
- Gülşah Susam (jako Şehnaz)
- Arda Şanlı (jako Hakan)
- Ecem Yüceşakar (jako Feriha)