Na Wspólnej: Kalina zrealizuje swój potworny plan. Darek zostanie oskarżony o najgorsze

W nadchodzących, 4174. i 4175. odcinku serialu "Na Wspólnej", dojdzie do długo oczekiwanej ceremonii zaślubin Kaliny (Katarzyna Gałązka) i Tadka (Jakub Pruski). Trzeciak ostatecznie zrealizuje swój cel usidlenia Zakościelnego, a przy okazji postanowi ostatecznie pogrążyć Darka (Michał Mikołajczak). Jej kreatywność w knuciu intryg wejdzie na nowy poziom: od angażu aktorki w roli przyjaciółki, przez symulowany upadek ze schodów z winy Żbika, aż po udawane poronienie. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis tych wydarzeń.

"Na Wspólnej" - intryga Kaliny na ślubie i kłamstwo o dziecku

W 4174. epizodzie para młoda złoży przysięgę małżeńską. Jako świadek panny młodej wystąpi opłacona statystka, mająca za zadanie odgrywać rolę jej bliskiej koleżanki z dawnych lat. Tuż po uroczystości Kalina osaczy Darka na klatce schodowej, doprowadzając do ostrej wymiany zdań. W kulminacyjnym momencie kobieta celowo rzuci się ze stopni, oskarżając prawnika o popchnięcie. To dramatyczne wydarzenie sprawi, że Tadek znienawidzi swojego brata, nie mogąc wybaczyć mu rzekomej krzywdy wyrządzonej żonie.

Kolejna odsłona dramatu nastąpi w 4175. odcinku, o czym informuje portal Eska.pl. Poranek po nocy poślubnej rozpocznie się od makabrycznego widoku: Kalina obudzi się w kałuży krwi, która w rzeczywistości pochodzić będzie z przygotowanej wcześniej fiolki. Zmanipulowany Tadek natychmiast zawiezie żonę do placówki medycznej. Tam Trzeciak sprytnie pozbędzie się męża, by móc wmówić mu, że straciła ciążę w wyniku stresu i upadku. Dzięki temu kłamstwu rozwiąże problem nieistniejącego dziecka i jednocześnie obarczy Darka odpowiedzialnością za tę tragedię.

Streszczenie 4174. odcinka "Na Wspólnej". Co zrobią Eliza i Bartek?

Ceremonia ślubna kończy się oskarżeniami pod adresem Darka. Kalina instruuje swoją fałszywą świadkową, by ta nie zdradziła, że jest aktorką, a po przyjęciu realizuje plan zrzucenia winy na Żbika. Tymczasem w wątku Bergów, Eliza z wielkim niepokojem obserwuje pierwsze bokserskie starcie Juniora. Bartek uspokaja ją, a chłopak ostatecznie wygrywa walkę bez szwanku. Świętowanie sukcesu w hotelu, przy winie, kończy się namiętnym pocałunkiem Elizy i trenera. Z kolei u Hofferów Dex popełnia gafę, przynosząc wino dla niepijącego Kamila. Alkohol przejmuje profesor Agier, co kończy się fatalnie – kobieta pod wpływem procentów staje się złośliwa i zamyka się w sypialni. Kamil jednak wybacza stażyście tę pomyłkę, widząc jego dobre intencje i zmianę nastawienia. Odcinek zostanie wyemitowany 5 marca.

Wydarzenia w 4175. odcinku "Na Wspólnej". Powrót byłego chłopaka Łucji

Kalina kontynuuje swój teatr, udając poronienie. Rodzina Zakościelnych jest wściekła na Darka za rzekome zepchnięcie bratowej ze schodów. Kobieta używa sztucznej krwi i w szpitalu, pod nieobecność Tadka, którego wysyła po dokumenty, dzwoni do niego z informacją o stracie dziecka. W innym wątku Eliza, przerażona romansem z Bartkiem, ucieka w nocy do Warszawy, okłamując rodzinę o pilnym wezwaniu do pracy. Agata sugeruje jej natychmiastowe zakończenie relacji z trenerem, co podsłuchuje Sylwia. Profesor Agier przeprasza domowników za swoje pijackie zachowanie. Na oddział Kamila trafia pacjent o imieniu Antek, który okazuje się dawnym partnerem Łucji. Krystyna jest zachwycona jego powrotem, twierdząc, że tylko on pasował do jej córki, co wprawia Hoffera w konsternację. Emisja tego epizodu zaplanowana jest na 9 marca.