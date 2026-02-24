Na Wspólnej, odcinek 4171: Zagrożony utratą zawodu Mariusz topi smutki w alkoholu, odcinając się od Oli - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Ola musiała zmierzyć się z niepokojącym zachowaniem Mariusza, który po przegranej sprawie sądowej wrócił do domu pijany i bez słowa wyjaśnienia. Tymczasem Julka, pełna obaw o Kosmę, obwiniała Leona o jego zniknięcie, nie wiedząc, że raper próbował naprawić sytuację. Równie wielkie napięcie towarzyszyło Wiktorii, która podczas ważnych zawodów sportowych z nerwów oczekiwała na decyzję sądu w sprawie swojego brata. Chwilę przed finałem zawodów nastolatka otrzymała od mamy wiadomość z kluczowymi wieściami. Poprzedni epizod postawił więc wiele spraw na ostrzu noża, pozostawiając nas w ogromnym napięciu.

"Na Wspólnej" odc. 4171 - streszczenie

Mariusz pogrąża się w kryzysie, odcinając się od bliskich i szukając zapomnienia w alkoholu. Poważne kłopoty w kancelarii oraz medialna nagonka ze strony Nowińskiego sprawiają, że grozi mu utrata prawa do wykonywania zawodu. Jego żona, Ola, czuje się kompletnie bezradna, obserwując pogłębiający się dystans męża. Tymczasem Marta i Mikołaj przez pomyłkę sądzą, że Ksawery zostanie ojcem, jednak po rozmowie w pensjonacie Romana prawda wychodzi na jaw, a głównym podejrzanym o głupi żart staje się Stefanek. Równolegle Eliza i Jarek urządzają domówkę, lecz gdy goście przenoszą się do klubu, zmartwiony Bartek wraca, by zaopiekować się źle czującą się Elizą, która została w domu.

"Na Wspólnej" odc. 4171 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić nadchodzących wydarzeń. Premierowa emisja 4171. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, skupiając się na losach rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Historia zaczęła się od przyjaźni zawartej w domu dziecka, która stała się fundamentem dla wspólnoty mieszkającej przy tytułowej ulicy. Serial doskonale pokazuje, jak więzi z dzieciństwa potrafią przetrwać próbę czasu, stając się silniejsze niż pokrewieństwo. To właśnie ta mieszanka codziennych problemów, miłości i dramatów sprawia, że tak chętnie wracamy do naszych ulubionych bohaterów. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)