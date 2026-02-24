Na Wspólnej, odcinek 4171: Zagrożony utratą zawodu Mariusz topi smutki w alkoholu, odcinając się od Oli - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" zaserwował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Ola musiała zmierzyć się z niepokojącym zachowaniem Mariusza, który po przegranej sprawie sądowej wrócił do domu pijany i bez słowa wyjaśnienia. Tymczasem Julka, pełna obaw o Kosmę, obwiniała Leona o jego zniknięcie, nie wiedząc, że raper próbował naprawić sytuację. Równie wielkie napięcie towarzyszyło Wiktorii, która podczas ważnych zawodów sportowych z nerwów oczekiwała na decyzję sądu w sprawie swojego brata. Chwilę przed finałem zawodów nastolatka otrzymała od mamy wiadomość z kluczowymi wieściami. Poprzedni epizod postawił więc wiele spraw na ostrzu noża, pozostawiając nas w ogromnym napięciu.
"Na Wspólnej" odc. 4171 - streszczenie
Mariusz pogrąża się w kryzysie, odcinając się od bliskich i szukając zapomnienia w alkoholu. Poważne kłopoty w kancelarii oraz medialna nagonka ze strony Nowińskiego sprawiają, że grozi mu utrata prawa do wykonywania zawodu. Jego żona, Ola, czuje się kompletnie bezradna, obserwując pogłębiający się dystans męża. Tymczasem Marta i Mikołaj przez pomyłkę sądzą, że Ksawery zostanie ojcem, jednak po rozmowie w pensjonacie Romana prawda wychodzi na jaw, a głównym podejrzanym o głupi żart staje się Stefanek. Równolegle Eliza i Jarek urządzają domówkę, lecz gdy goście przenoszą się do klubu, zmartwiony Bartek wraca, by zaopiekować się źle czującą się Elizą, która została w domu.
"Na Wspólnej" odc. 4171 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić nadchodzących wydarzeń. Premierowa emisja 4171. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, skupiając się na losach rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Historia zaczęła się od przyjaźni zawartej w domu dziecka, która stała się fundamentem dla wspólnoty mieszkającej przy tytułowej ulicy. Serial doskonale pokazuje, jak więzi z dzieciństwa potrafią przetrwać próbę czasu, stając się silniejsze niż pokrewieństwo. To właśnie ta mieszanka codziennych problemów, miłości i dramatów sprawia, że tak chętnie wracamy do naszych ulubionych bohaterów. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)