Pierwsza miłość, odcinek 4167: Horror Bartka w więzieniu! Groźni przestępcy wykończą go za kratami?

"Pierwsza miłość" odcinek 4167 - środa, 4.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Bartek, który wcześniej musiał mierzyć się z utratą możliwości kontaktu z ukochaną Emilką (Anna Ilczuk) oraz dramatycznymi wydarzeniami związanymi z ucieczką Mateusza Stika (Lesław Żurek), teraz stanie przed kolejnym wyzwaniem. Do jego celi trafią skazańcy, którzy wcześniej w innym zakładzie sprowokowali krwawy bunt, a teraz mogą mieć własne rachunki do wyrównania z Miedzianowskim i nie tylko. Bartek będzie musiał zachować ostrożność, bo znajoma twarz wśród nowych więźniów nie wróży niczego dobrego.

Emilka zacznie nowe życie w 4167 odcinku "Pierwszej miłości", nieświadoma problemów Bartka

Emilka w 4167 odcinku "Pierwszej miłości" odzyska odrobinę normalności. Po traumatycznych przeżyciach związanych z porwaniem przez Mateusza Stika i dramatycznym "ślubem", zacznie pakować i wynosić rzeczy Bartka, przygotowując się do życia na własnych zasadach. Pełna werwy i optymizmu, nadrobi zaległości towarzyskie, zachęcając przyjaciółki do samodzielnego kreowania własnego szczęścia.

W sferze uczuciowej Emilka nie będzie oszczędzać zaskoczeń, zwłaszcza w relacji z Fryderykiem (Andrzej Kłak), który wciąż będzie próbował znaleźć swoje miejsce w jej życiu. Emilka jest gotowa iść dalej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać, całkowicie odcinając się od przeszłości i od Bartka, choć jego dramat za kratami wciąż będzie jej bliski emocjonalnie.

Kolejne kłopoty Bartka za kratami w 4167 odcinku "Pierwszej miłości"

Odcinek 4167 "Pierwszej miłości" może skończyć się dla Bartka tragicznie. Nie wiadomo jeszcze, co przyniesie szokujące pojawienie się więźniów. Jednocześnie Emilka pokaże, że mimo dramatycznej przeszłości, jest gotowa rozpocząć nowy etap życia i odciąć się od przeszłych koszmarów. W tym od Bartka i jego problemów.

Pierwsza miłość. Kinga porwie córkę Janka. Padnie ofiarą intrygi Lilki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.