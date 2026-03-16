Pierwsza miłość, odcinek 4184: Julka chce poznać biologicznego ojca. Marysia nie chce spotkania z Pawłem - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-03-16 14:15

W 4184 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julka (Dąbrówka Kruk) zacznie coraz mocniej wierzyć, że jej biologiczny ojciec, Paweł Krzyżanowski (Mateusz Kościukiewicz), może wciąż żyć. Choć dziewczyna nigdy nie znała go świadomie, wspomnienia i duża ciekawość na temat Pawła będą powracać do niej w najmniej oczekiwanych momentach, wzbudzając w niej pragnienie poznania prawdy o tacie. Marysia (Aneta Zając) będzie miała natomiast sprzeczne odczucia co do ewentualnego powrotu byłego partnera do swojego życia.

"Pierwsza miłość" odcinek 4184 - piątek, 27.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Julka będzie coraz bardziej naciskać, by dowiedzieć się o ojcu wszystkiego, co możliwe. Nie zna go osobiście, więc każdy fragment informacji będzie dla niej bezcenny. Jej ciekawość i determinacja sprawią, że stanie się kluczową postacią w odkrywaniu tajemnicy Pawła.

Julka zdeterminowana, by odkryć prawdę o Pawle w 4184 odcinku "Pierwszej miłości"

U Marysi wspomnienie Pawła obudzi dawne rany, a choć wsparcie Kacpra (Damian Kulec) przyniesie jej chwilowe ukojenie, dawne emocje znów zaczną dawać o sobie znać. Jedno zdjęcie wystarczy, aby tajemnice, które chciała pogrzebać, wróciły ze zdwojoną siłą i wymusiła konfrontację z przeszłością. Córka nie da za wygraną i nawet przy okazji 16. urodzin jej życzeniem będzie to, by poznać tatę. Nie wie jak blisko leży prawda.

Kiedy Paweł powróci do "Pierwszej miłości"

Tymczasem los Pawła w Kolumbii będzie dramatyczny. Janek (Maciej Mikołajczyk) podejmie desperackie próby wyciągnięcia go z więzienia La Corona, mierząc się z groźnym don Jose i zaporową ceną pół miliona dolarów za jego uwolnienie. Brutalne pobicie i presja ze strony przestępczego świata pokażą, że Pawła czeka prawdziwy dramat, a jego wolność będzie zależeć od nieustępliwych działań Janka i Artura (Łukasz Płoszajski).

To już pewne, że dziennikarz zawalczy o los Krzyżanowskiego. Bardzo prawdopodobnym jest, że Julka wkrótce stanie twarzą w twarz z ojcem. Marysia natomiast może przeżyć szok, kiedy były ukochany znów pojawiłby się we Wrocławiu. Czy młoda Julka zdoła dowiedzieć się, kim naprawdę jest jej ojciec? W 4184 odcinku serialu Pierwsza miłość tajemnica Pawła powoli zacznie wychodzić na światło dzienne, a wszystko przez nieustępliwe dążenie Julki do poznania prawdy.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Bartek wyjdzie z więzienia i zmierzy się z Fryderykiem!