Pierwsza miłość, odcinek 4184: Julka chce poznać biologicznego ojca. Marysia nie chce spotkania z Pawłem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4184 - piątek, 27.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Julka będzie coraz bardziej naciskać, by dowiedzieć się o ojcu wszystkiego, co możliwe. Nie zna go osobiście, więc każdy fragment informacji będzie dla niej bezcenny. Jej ciekawość i determinacja sprawią, że stanie się kluczową postacią w odkrywaniu tajemnicy Pawła.

Julka zdeterminowana, by odkryć prawdę o Pawle w 4184 odcinku "Pierwszej miłości"

U Marysi wspomnienie Pawła obudzi dawne rany, a choć wsparcie Kacpra (Damian Kulec) przyniesie jej chwilowe ukojenie, dawne emocje znów zaczną dawać o sobie znać. Jedno zdjęcie wystarczy, aby tajemnice, które chciała pogrzebać, wróciły ze zdwojoną siłą i wymusiła konfrontację z przeszłością. Córka nie da za wygraną i nawet przy okazji 16. urodzin jej życzeniem będzie to, by poznać tatę. Nie wie jak blisko leży prawda.

Kiedy Paweł powróci do "Pierwszej miłości"

Tymczasem los Pawła w Kolumbii będzie dramatyczny. Janek (Maciej Mikołajczyk) podejmie desperackie próby wyciągnięcia go z więzienia La Corona, mierząc się z groźnym don Jose i zaporową ceną pół miliona dolarów za jego uwolnienie. Brutalne pobicie i presja ze strony przestępczego świata pokażą, że Pawła czeka prawdziwy dramat, a jego wolność będzie zależeć od nieustępliwych działań Janka i Artura (Łukasz Płoszajski).

To już pewne, że dziennikarz zawalczy o los Krzyżanowskiego. Bardzo prawdopodobnym jest, że Julka wkrótce stanie twarzą w twarz z ojcem. Marysia natomiast może przeżyć szok, kiedy były ukochany znów pojawiłby się we Wrocławiu. Czy młoda Julka zdoła dowiedzieć się, kim naprawdę jest jej ojciec? W 4184 odcinku serialu Pierwsza miłość tajemnica Pawła powoli zacznie wychodzić na światło dzienne, a wszystko przez nieustępliwe dążenie Julki do poznania prawdy.