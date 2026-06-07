Koniec Pierwszej miłości. Janek dowie się, że nie jest ojcem Poli. To on przekaże mu szokującą nowinę w ostatnim odcinku - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4236 ostatni przed wakacjami - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Finał sezonu "Pierwszej miłości" przed przerwą wakacyjną wstrząśnie życiem Janka, który bez testów DNA uwierzył, że to on jest ojcem córki Lilki. Ponad rok temu spędził z nią jedną noc po pijaku, a kiedy Lilka ogłosiła, że jest w ciąży, nie przyszło mu do głowy, żeby sprawdzić, czy mówi prawdę, że spodziewa się jego dziecka.

Mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) sporo ryzykował, bo miesiącami ukrywał przed nią, że Lilka jest z nim w ciąży. Nie wyznał Kindze prawdy nawet po narodzinach Poli. Ostatecznie małżeństwo Kingi i Janka rozpadło się! To ona podjęła decyzję o rozwodzie. Po dramacie z aresztowaniem i fałszywych oskarżeniach o porwanie Poli, Kinga postanowiła definitywnie rozstać się z Jankiem. Co wydarzy się, kiedy wyda się, że Lilka oszukuje Janka i to nie on jest ojcem Poli?

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Ostatni odcinek "Pierwszej miłości". To on prawdziwym ojcem Poli, córki Lilki

Ostatni 4236 odcinek "Pierwszej miłości" niczego nie wyjaśni, ale wydarzenia, które rozegrają się w finale sezonu wywrócą życie Janka do góry nogami. A zacznie się od tego, że niespodziewanie do Stańczuka zadzwoni dawny kolega z Fajna TV, który przeniósł się do Warszawy, a teraz przejazdem odwiedzi Wrocław. To właśnie nowy bohater przekaże Jankowi szokującą nowiną.

Na koniec sezonu "Pierwszej miłości" dość szybko okaże się, że nie chodzi wyłącznie o towarzyskie spotkanie, bo mężczyzna zacznie wypytywać Janka o Lilkę. Nagle zasugeruje Stańczukowi, że Lilka zaszła z nim w ciążę po nocy, którą spędzili razem mniej więcej w tym samym czasie, kiedy po firmowej imprezie zaciągnęła do łóżka także pijanego Janka.

- Co mam zrobić, odpuścić? Ty byś odpuścił? - zapyta Janka kolega, który okaże się dawny kochankiem Lilki, prawdziwym ojcem Poli.

Ostatni zwiastun "Pierwszej miłości" przed wakacjami odsłania też sceny, w których Janek wprost zapyta Lilkę, czy jest ojcem jej córki. - Pola jest moja?

Zaraz potem wspomni Lilce o spotkaniu z kolegą z telewizji, ich rozmowie na temat romansu sprzed roku. Reakcja Lilki na pytanie Janka nie nastąpi od razu. Najpierw zblednie i po chwili będzie próbowała przekonać byłego kochanka, że Pola jest jego córką. Czy Stańczuk da się kolejny raz oszukać?

Co Lilka ukryje przed Jankiem w finale sezonu "Pierwszej miłości"?

Finałowy odcinek "Pierwszej miłości" w tym sezonie nie odsłoni jeszcze całej prawdy o Lilce i jej kolejnym kochanku! Ze zwiastuna wynika jednak, że desperacko będzie próbowała się go pozbyć, żeby nie wyszły na jaw wszystkie jej kłamstwa.

- Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego! Nie dzwoń! Nie pisz! Po prostu się odczep! - krzyknie do niego podczas rozmowy przez telefon.