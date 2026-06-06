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Widzowie "Pierwszej miłości" doskonale pamiętają, że relacja Pawła (Mateusz Kościukiewicz) i Mariusza (Mariusz Bąkowski) od początku była naznaczona traumatycznymi doświadczeniami. Wspólne dorastanie w domu dziecka, walka o przetrwanie oraz trudne poszukiwania matki Marioli (Marta Klubowicz) mocno ich ze sobą związały. Później Mariusz przeszedł ciężką chorobę, a po udanym przeszczepie szpiku wyjechał na studia do Warszawy, niemal całkowicie znikając z życia brata. Przez lata żył w bolesnym przekonaniu, że Paweł nie żyje. Sytuacja zmieniła się diametralnie w poprzednim, 4232. odcinku, kiedy Mariusz odkrył prawdę: jego brat żyje, ale tonie w ogromnych problemach. Mariusz natychmiast wkroczył do akcji, zdeterminowany, by zaprowadzić we Wrocławiu własne porządki. Jego przesadna opiekuńczość szybko jednak zaczęła budzić niepokój, podsycany podejrzliwością i oskarżaniem otoczenia Pawła o spisek.
"Pierwsza miłość" odc. 4233: Mariusz obsesyjnie próbuje chronić brata
Paweł próbuje za wszelką cenę wrócić do normalności i stabilnego życia. Niestety, rzeczywistość okazuje się bezwzględna. Już pierwszego dnia w nowej pracy na złomowisku dochodzi do tragedii – traumatyczna przeszłość i nagromadzony stres dają o sobie znać w najgorszy możliwy sposób. Pawła dopada nagły, potężny atak psychotyczny, który całkowicie paraliżuje jego zdolność do normalnego funkcjonowania. W związku z tym, Mariusz, przerażony myślą, że mógłby stracić ukochanego brata po raz drugi, podejmuje radykalną decyzję i, uznając, że Wrocław jest dla Pawła miejscem toksycznym, postanawia wywieźć go z miasta i ukryć w swoim bezpiecznym domu pod Poznaniem. W mniemaniu Mariusza to jedyna droga do ratunku, jednak jego intencje zaczynają niebezpiecznie graniczyć z obsesyjną kontrolą.
"Pierwsza miłość" odc. 4233: Paweł szuka pomocy u Kacpra
Mocno pokiereszowany przez los Paweł ma bowiem zupełnie inny plan na swoją przyszłość. Czując, że brat próbuje decydować za niego i odciąć go od dotychczasowego życia, zaczyna się buntować. Nie chcąc stać się więźniem braterskiej miłości, potajemnie podejmuje desperacki krok – zwraca się do Kacpra z rozpaczliwą prośbą o ratunek.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)