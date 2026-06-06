Widzowie "Pierwszej miłości" doskonale pamiętają, że relacja Pawła (Mateusz Kościukiewicz) i Mariusza (Mariusz Bąkowski) od początku była naznaczona traumatycznymi doświadczeniami. Wspólne dorastanie w domu dziecka, walka o przetrwanie oraz trudne poszukiwania matki Marioli (Marta Klubowicz) mocno ich ze sobą związały. Później Mariusz przeszedł ciężką chorobę, a po udanym przeszczepie szpiku wyjechał na studia do Warszawy, niemal całkowicie znikając z życia brata. Przez lata żył w bolesnym przekonaniu, że Paweł nie żyje. Sytuacja zmieniła się diametralnie w poprzednim, 4232. odcinku, kiedy Mariusz odkrył prawdę: jego brat żyje, ale tonie w ogromnych problemach. Mariusz natychmiast wkroczył do akcji, zdeterminowany, by zaprowadzić we Wrocławiu własne porządki. Jego przesadna opiekuńczość szybko jednak zaczęła budzić niepokój, podsycany podejrzliwością i oskarżaniem otoczenia Pawła o spisek.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4233: Mariusz obsesyjnie próbuje chronić brata

Paweł próbuje za wszelką cenę wrócić do normalności i stabilnego życia. Niestety, rzeczywistość okazuje się bezwzględna. Już pierwszego dnia w nowej pracy na złomowisku dochodzi do tragedii – traumatyczna przeszłość i nagromadzony stres dają o sobie znać w najgorszy możliwy sposób. Pawła dopada nagły, potężny atak psychotyczny, który całkowicie paraliżuje jego zdolność do normalnego funkcjonowania. W związku z tym, Mariusz, przerażony myślą, że mógłby stracić ukochanego brata po raz drugi, podejmuje radykalną decyzję i, uznając, że Wrocław jest dla Pawła miejscem toksycznym, postanawia wywieźć go z miasta i ukryć w swoim bezpiecznym domu pod Poznaniem. W mniemaniu Mariusza to jedyna droga do ratunku, jednak jego intencje zaczynają niebezpiecznie graniczyć z obsesyjną kontrolą.

"Pierwsza miłość" odc. 4233: Paweł szuka pomocy u Kacpra

Mocno pokiereszowany przez los Paweł ma bowiem zupełnie inny plan na swoją przyszłość. Czując, że brat próbuje decydować za niego i odciąć go od dotychczasowego życia, zaczyna się buntować. Nie chcąc stać się więźniem braterskiej miłości, potajemnie podejmuje desperacki krok – zwraca się do Kacpra z rozpaczliwą prośbą o ratunek.

8

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4233. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)