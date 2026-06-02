Pierwsza miłość, odcinek 4232: Spotkanie braci po latach! Mariusz wróci, aby namieszać z życiu Pawła - ZWIASTUN

Widzowie "Pierwszej miłości" dobrze pamiętają, że relacja Pawła (Mateusz Kościukiewicz) i Mariusza (Mariusz Bąkowski) od początku była naznaczona trudnymi doświadczeniami. Obaj wychowywali się w domu dziecka, gdzie dorastanie wiązało się z ciągłą walką o szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ważnym elementem ich historii były także poszukiwania matki Marioli, w którą wcieliła się Marta Klubowicz. W tym samym czasie Mariusz przechodził intensywny okres dorastania, pierwszych relacji i poważnej choroby, która niemal zakończyła jego życie, jednak w porę znalazł się dawca szpiku. Po wygranej walce o zdrowie bohater wyjechał na studia do Warszawy, stopniowo znikając z życia brata.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Mariusz ponownie pojawia się w życiu Pawła

Przez wiele długich, bolesnych lat Mariusz trwał w przeświadczeniu, że jego rodzony brat Paweł odszedł z tego świata. Informacja o tym, że brat jednak żyje, a na dodatek zmaga się z ogromnymi problemami staje się dla niego impulsem do natychmiastowego działania. W 4232 odcinku serialu Mariusz wkracza w życie zagubionego Pawła i będzie starał się zaprowadzić nowe porządki, które spowodują spore napięcie.

Jego intencje, choć dyktowane są braterską miłością i chęcią nadrobienia straconego czasu, szybko zaczną graniczyć z obsesją. Zamiast pomóc Pawłowi w łagodny sposób, Mariusz zacznie węszyć spisek i oskarżać ludzi z otoczenia Pawła o działanie na jego szkodę. W 4233 odcinku będzie chciał go wywieźć z Wrocławia, a w 4235 zrobi awanturę w szpitalu obawiając się, że jego brat jest tak przetrzymywany na oddziale wbrew własnej woli.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)