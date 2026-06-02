Pierwsza miłość, odcinek 4232: Spotkanie braci po latach! Mariusz wróci, aby namieszać z życiu Pawła - ZWIASTUN

Joanna Dembek
2026-06-02 9:32

W 4232 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Paweł (Mateusz Kościukiewicz) ponownie traci grunt pod nogami, gdy jego uporządkowane, choć wciąż kruche życie zostaje gwałtownie zaburzone. Krzyżanowski próbuje trzymać się obranej drogi i odciąć od dawnych problemów, jednak niespodziewany powrót jego brata Mariusza ( w tej roli Mariusz Bąkowski) wywraca wszystko do góry nogami. To i wiele więcej już we wtorek, 9 czerwca, w 4232 odcinku "Pierwszej miłości". Zobacz ZWIASTUN, jak będzie wyglądał powrót Mariusza.

Widzowie "Pierwszej miłości" dobrze pamiętają, że relacja Pawła (Mateusz Kościukiewicz) i Mariusza (Mariusz Bąkowski) od początku była naznaczona trudnymi doświadczeniami. Obaj wychowywali się w domu dziecka, gdzie dorastanie wiązało się z ciągłą walką o szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ważnym elementem ich historii były także poszukiwania matki Marioli, w którą wcieliła się Marta Klubowicz. W tym samym czasie Mariusz przechodził intensywny okres dorastania, pierwszych relacji i poważnej choroby, która niemal zakończyła jego życie, jednak w porę znalazł się dawca szpiku. Po wygranej walce o zdrowie bohater wyjechał na studia do Warszawy, stopniowo znikając z życia brata.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

"Pierwsza miłość" odc. 4232: Mariusz ponownie pojawia się w życiu Pawła

Przez wiele długich, bolesnych lat Mariusz trwał w przeświadczeniu, że jego rodzony brat Paweł odszedł z tego świata. Informacja o tym, że brat jednak żyje, a na dodatek zmaga się z ogromnymi problemami staje się dla niego impulsem do natychmiastowego działania. W 4232 odcinku serialu Mariusz wkracza w życie zagubionego Pawła i będzie starał się zaprowadzić nowe porządki, które spowodują spore napięcie.

Jego intencje, choć dyktowane są braterską miłością i chęcią nadrobienia straconego czasu, szybko zaczną graniczyć z obsesją. Zamiast pomóc Pawłowi w łagodny sposób, Mariusz zacznie węszyć spisek i oskarżać ludzi z otoczenia Pawła o działanie na jego szkodę. W 4233 odcinku będzie chciał go wywieźć z Wrocławia, a w 4235 zrobi awanturę w szpitalu obawiając się, że jego brat jest tak przetrzymywany na oddziale wbrew własnej woli.

Pierwsza miłość, odcinek 4232
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4232. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
