Farma 5, odcinek 23: Krzysztof Ibisz na farmie! Jego wizyta wywoła zamieszanie wśród uczestników

Krzysztof Ibisz wkracza na Farmę

Kolejny dzień przyniesie niespodziewaną wizytę. Krzysztof Ibisz pojawi się na Farmie i od razu przyciągnie uwagę uczestników. Prezenter nie tylko zaskoczy swoją obecnością, ale też szybko nawiąże kontakt z Farmerami i wciągnie ich w przygotowaną przez siebie aktywność.

Prowadzący „Awantury o kasę” spróbuje odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości – bez świateł reflektorów i telewizyjnego studia. Poprosi uczestników o pomoc w realizacji jednego ze swoich marzeń, co okaże się początkiem nietypowego wyzwania. Choć sytuacja może wydawać się lekka i przyjemna, na Farmie nic nie jest oczywiste.

Wyjątkowy pojedynek

Wszyscy Farmerzy staną do specjalnego pojedynku, który pozwoli im na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Stawką będzie nietypowe trofeum, jakiego w programie jeszcze nie było. Rywalizacja przyniesie sporo emocji, mimo że na moment złagodzi napiętą atmosferę.

Po chwilowym rozluźnieniu uczestnicy szybko wrócą do codziennych obowiązków. W gospodarstwie ponownie pojawią się konflikty – jedna z Farmerek stanie się celem krytyki, a między uczestnikami zacznie narastać cicha rywalizacja. Każda decyzja może mieć wpływ na dalszy przebieg gry.

Pojawienie się Krzysztofa Ibisza wywoła spore poruszenie, ale też pytania o to, czy jego obecność wpłynie na relacje w grupie. Jedno jest pewne – na Farmie znów zrobi się gorąco, a emocje nie opadną jeszcze przez długi czas.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.