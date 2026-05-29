Wspólne wakacje Marty i Maliki z Love is Blind. Nigdzie nie widać Damiana - ZDJĘCIA

Marta i Damian byli jedyną parą, której zabrakło na reunion "Love is Blind: Polska"

Relacja Marty i Damiana od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie widzów. Para powiedziała sobie „tak” w finale programu i długo wydawało się, że ich związek naprawdę przetrwał próbę czasu. Podczas reunion nie pojawili się jednak osobiście w studiu. Zamiast tego produkcja pokazała nagrany wcześniej materiał, w którym para opowiadała o swoim życiu po ślubie. Wideo sugerowało, że Marta i Damian nadal są razem i mieszkają wspólnie. Warto pamiętać, że pierwszy sezon „Love Is Blind: Polska” był nagrywany około rok temu, dlatego widzowie do dziś próbują ustalić, jak naprawdę wyglądają obecne relacje uczestników.

Wakacje Marty i Maliki wywołały lawinę spekulacji

Teraz Marta spędza czas w Egipcie, ale nie z Damianem. Towarzyszy jej Malika, z którą zaprzyjaźniła się jeszcze podczas programu. Uczestniczki chętnie pokazują wspólne nagrania i relacje z wyjazdu. Na Instagramie opublikowały nawet rolkę, a na filmiku widać, jak w szlafrokach i z ręcznikami na głowach relaksują się przy basenie i piją koktajle. To jednak podpis pod nagraniem szczególnie zwrócił uwagę internautów. Marta i Malika zasugerowały, że największą wartością wyniesioną z programu wcale nie były romantyczne relacje.

„Prawdziwą historią miłosną od samego początku była przyjaźń” — napisały pod wspólnym nagraniem.

Co dalej z Martą i Damianem?

Brak Damiana na wakacjach oraz tajemnicze wpisy Marty i Maliki natychmiast wywołały spekulacje, że relacja małżonków mogła nie przetrwać po programie. Na razie żadna ze stron nie potwierdziła jednak rozstania. Marta i Damian nadal nie odnieśli się jednoznacznie do plotek o swoim związku, co tylko podsyca zainteresowanie fanów Love Is Blind.

3