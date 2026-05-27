13. sezon „Hotelu Paradise" już nagrany. Wiemy, kiedy nowa edycja trafi do TVN7

13. sezon „Hotelu Paradise” gotowy do emisji w TVN7

Prace na planie następnej serii popularnego formatu stacji TVN7 dobiegły końca niespodziewanie wcześnie. Twórcy postanowili zrealizować dwie edycje z rzędu w dokładnie tym samym egzotycznym państwie, co zresztą zdarzało się już w historii tego cyklu. Kiedy bohaterowie dwunastej transzy przechodzili przez swoje miłosne perypetie w Tajlandii oraz później relacjonowali telewizyjne wydarzenia, na miejscu zjawili się już kompletnie nowi uczestnicy, gotowi na zaciętą rywalizację o wielkie pieniądze oraz szczere uczucie.

Podobna taktyka stanowi sprawdzony zabieg optymalizacyjny. Od wielu lat produkcja stawia na takie rozwiązanie, aby maksymalnie uprościć kwestie związane z transportem oraz logistyką. Zamiast wielokrotnie planować kosztowne podróże całego zespołu, przenosić ciężką aparaturę i budować od nowa bazę noclegową, wybrano nagrywanie dwóch serii podczas jednego, rozciągniętego w czasie pobytu w Azji. Właśnie z tego powodu gospodyni widowiska, Edyta Zając, wspólnie z całym zapleczem technicznym mogła spędzić na miejscu znacznie więcej tygodni, zachowując przy tym płynność telewizyjnych premier.

Lektor „Hotelu Paradise” zapowiada szybki powrót programu

Doniesienia o błyskawicznym wznowieniu emisji zostały oficjalnie poparte słowami narratora podczas decydującego starcia dwunastego sezonu, w którym ostateczny triumf odnieśli Marcel wraz z Dominiką. Głos znany z telewizyjnych głośników wprost zasugerował odbiorcom, że widownia uniknie uciążliwej, wielomiesięcznej pauzy. Wynika z tego bezpośrednio, że fani reality show otrzymają kolejną porcję randkowej rozrywki w bardzo niedługim czasie.

Kiedy 13. edycja „Hotelu Paradise” w telewizji? Padła data

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, premiera trzynastej odsłony widowiska została zaplanowana na jesień 2026 roku. Dla wiernych sympatyków oznacza to, że stacja TVN7 wyemituje świeże epizody bez wprowadzania rocznego okresu przejściowego, którego niektórzy widzowie zdążyli się już obawiać. Obecnie kontrakty zakazują nowym uczestnikom zdradzania jakichkolwiek detali z przebiegu rywalizacji, jednak pewne jest, że miłosny format nie znika z polskiej telewizji i wkrótce znowu zagości na ekranach.