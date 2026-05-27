Na dobre i na złe. Powracająca Wiktoria Consalida pojawi się dopiero w nowym sezonie. Będzie wielka niespodzianka na widzów 

Wiktoria Consalida wraca do "Na dobre i na złe"

Katarzyna Dąbrowska wcielała się w doktor Wiktorię Consalidę przez ponad dekadę i w tym czasie stworzyła jedną z najbardziej lubianych postaci w historii "Na dobre i na złe". Widzowie po raz ostatni widzieli ją w 753 odcinku w 2019 roku, kiedy jej bohaterka zdecydowała się opuścić Leśną Górę i wyjechać do Hiszpanii, by rozpocząć nowe życie. Co ważne, scenarzyści nie uśmiercili postaci, dzięki czemu od samego początku pozostawili furtkę do ewentualnego powrotu. Już wtedy było więc jasne, że historia Wiktorii w serialu wcale nie musi być zamknięta na zawsze.

Serialowa Consalida zwróciła się do widzów

Na instagramowym profilu "Na dobre i na złe" pojawiło się wyjątkowe nagranie, w którym serialowa Wiktoria Consalida zwraca się bezpośrednio do fanów. Tym razem nie chodziło jednak o zapowiedź konkretnego wątku fabularnego, a o wyjątkową okazję, czyli "Dzień Matki", obchodzony 26 maja. Aktorka złożyła widzom serdeczne życzenia, co natychmiast przyciągnęło uwagę internautów.

Produkcja również opatrzyła publikację specjalnym komentarzem: „Prosto z Leśnej Góry i z całego serca – przyjmijcie te wyjątkowe życzenia dla wszystkich wspaniałych Mam z okazji ich święta! ❤️ #nadobreinazłe”. Taki przekaz tylko podgrzał atmosferę wokół powrotu bohaterki i sprawił, że fani zaczęli doszukiwać się drugiego dna w całej sytuacji.

Wiki pojawi się dopiero w nowym sezonie "Na dobre i na złe"

Nie bez powodu, bo pojawienie się Katarzyny Dąbrowskiej w materiałach promocyjnych nie umknęło widzom. W komentarzach od razu zaczęły pojawiać się entuzjastyczne reakcje.

- Jak miło znów widzieć Wiki Consalidę przy karetce. 🥹😍 – napisała jedna z internautek, a podobnych wpisów było znacznie więcej. Dla wielu fanów to jasny sygnał, że Wiktoria wraca do gry.

Jednocześnie wiadomo już, że obecny sezon "Na dobre i na złe" dobiega końca. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany w środę, 27 maja, co oznacza chwilowe pożegnanie z Leśną Górą. Serial wróci dopiero jesienią, a wraz z nim nowe wątki i długo wyczekiwany powrót Consalidy.

Według dostępnych informacji Katarzyna Dąbrowska jest już obecna na planie zdjęciowym, jednak jej sceny mają pojawić się dopiero w jesiennych odcinkach. Oznacza to, że twórcy celowo wstrzymują jej wejście do fabuły, szykując większą niespodziankę dla widzów. Wszystko wskazuje na to, że powrót Wiktorii będzie jednym z najmocniejszych wydarzeń nowego sezonu.