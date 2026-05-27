Koniec Na dobre i na złe. Blanka nie wróci do Mario. Odkryje jego podejrzany biznes w ostatnim 995 odcinku - WIDEO

Finał sezonu "Na dobre i na złe" odcinek 995 ostatni przed wakacjami - środa, 27.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nie będzie powrotu Blanki do Mario w finale sezonu "Na dobre i na złe" i drugiej szansy dla tej pary! Co jednak nie oznacza, że między Milewskimi wszystko skończone. Łączy ich przecież córka Nina i nadal nie mają rozwodu. Mimo że Mario dwoi się i troi, by udowodnić Blance, że jest świetnym ojcem, że potrafi zająć się Niną pod jej nieobecność, nie zdoła przekonać żony, że warto mu znowu zaufać. Za każdym razem kiedy Blanka oddaje mu córkę, czuje strach, że wydarzy się coś złego.

Zobacz też: Na dobre i na złe, odcinek 995: Maria zgłosi się na policję na koniec sezonu! Jakub nigdy nie poniesie kary. Żona Dobrego zastawi na nią pułapkę - ZDJĘCIA

Podejrzany biznes Mario w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe"

W ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka odkryje, że Mario zaczął nowy biznes, który od razu wyda jej się podejrzany. Milewski przyjedzie pod szpital w Leśnej Górze bardzo drogim samochodem, co od razu wzbudzi czujność lekarki. Tym samym Blanka da mu wyraźnie do zrozumienia, że wciąż mu nie ufa. Mario poczuje się coraz bardziej bezradny. Trudno mu bowiem odbudować życie, choć bardzo się stara dla Blanki i ich dziecka. A pomaga mu w tym siostra Weronika (Klaudia Łapot).

- Serio dalej mi nie ufasz? - zapyta wprost Blankę.

- Dziwisz mi się!

- Weronika zainwestowała w moją firmę...

- A no tak, bo przecież pieniądze Weroniki nie mają nic wspólnego z działalnością przestępczą... - Blanka przypomni mężowi, jak jego siostra zdobyła majątek po śmierci męża gangstera.

- Dobra, żyj sobie ze swoją paranoją! - Milewski straci nad sobą panowanie.

Blanka i Mario nie będą razem na koniec sezonu "Na dobre i na złe"

W finale sezonu "Na dobre i na złe" w 995 odcinku Mario zjawi się o poranku w mieszkaniu Blanki i wyzna, że odkąd wrócił do żywych, poszedł na współpracę z policją po mafijnych porachunkach, ciężko mu poskładać życie w jedną całość. Zapewni, że bardzo się stara, żeby nie popełnić żadnego błędu. Ze względu na nią i Ninę. Ale serce Blanki i tak nie zmięknie. Zachowa dystans wobec męża i nie da mu kolejnej szansy.

- Chciałem cię przeprosić za to, co powiedziałem. Wiesz bardzo trudno jest odbudować życie, kiedy nie ma się co wpisać do CV. I zrobiło mi się przykro. Nawet bardzo, że nie widzisz, nie doceniasz tego, że ja się staram...

- Po prostu bądź ostrożny jeżeli chodzi o pieniądze i kontakty Weroniki. To wszystko - odpowie Blanka.

- Jasne. To jest oczywiste - zapewni Mario.

Na dobre i na złe. Blanka nie wróci do Mario. Nie uwierzy, że mąż się zmienił Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na dobre i na złe. Tak się skończy sezon! Gloria i Beger znów razem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.