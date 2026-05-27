Na dobre i na złe, odcinek 995: Maria zgłosi się na policję na koniec sezonu! Jakub nigdy nie poniesie kary. Żona Dobrego zastawi na nią pułapkę - ZDJĘCIA

Finał sezonu "Na dobre i na złe" odcinek 995 ostatni przed wakacjami - środa, 27.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Finał sezonu "Na dobre i na złe" będzie zarazem konfrontacją zgwałconej Marii z Jakubem i jego żoną, która nie cofnie się przed niczym, żeby uniknąć skandalu! Bo w grę będzie wchodziło nie tylko dobre imię profesora Dobrego, znakomitego kardiochirurga z Krakowa, ale także przyszłość jego małżeństwa z Dorotą! Za zgwałcenie Marii bezwzględnemu lekarzowi będzie groziła odsiadka. Ale najpierw Maria musi dostarczyć dowodów na to, że tej tragicznej nocy doszło do gwałtu.

Nie będzie śledztwa po wypadku Jakuba w finale sezonu "Na dobre i na złe"

W ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" po upadku ze schodów Jakub dojdzie na szczęście do siebie, nie doznając żadnych poważnych urazów. Maks Beger stanie od razu po stronie Marii i zapewni, że nie będzie robił żadnego śledztwa w szpitalu. Uzna to za nieszczęśliwy wypadek! Maria zacznie się jednak bać, że Jakub zgłosi się na policję. Tyle,że na antresoli nie ma kamer, więc trudno mu będzie udowodnić, że Maria zepchnęła go celowo.

Koniec sezonu "Na dobre i na złe". Maria zgłosi gwałt na policji

Po rozmowie z Begerem na koniec sezonu "Na dobre i na złe" Maria zgłosi się w końcu na policję. Złoży zeznania przed policjantem (Wojciech Billip), który okaże jej pełne wsparcie. Podejdzie do sprawy poważnie, choć szanse na ukaranie Dobrego będą nikłe.

- Długo zbierałam się na odwagę, żeby tutaj przyjść. Zostałam... On mnie zgwałcił... Został zgwałcona...

- Jeżeli on będzie panią nachodził, nagabywał w domu albo w pracy, tu ma pani mój numer komórki i stacjonarny na komisariacie. Jeżeli pani będzie miała jakiekolwiek problemy ze strony sprawcy, proszę natychmiast dzwonić.

Gwałciciel Jakub będzie bezkarny w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe"

Na tym nie koniec, bo w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" następnego dnia w szpitalu w Leśnej Górze zjawi się nagle żona Jakuba – Dorota (w tej roli Joanna Kuberska). I to ramię w ramię z prawnikiem, mecenasem Maciejem Murawskim (Sebastian Cybulski), gotowa na wszystko, by uniknąć skandalu i Marię uciszyć.

- O, przyszłaś mnie przeprosić? - zakpi z Marii Jakub, pewny tego, że nie poniesie żadnej kary za gwałt.

- Nie, przyszłam ci powiedzieć, że nie będziesz mną dłużej manipulował! Wiem, co przeżyłam i wiem, że powiedziałam "nie"! Nie zrobisz ze mnie wariatki!

- A ty dalej swoje - rzuci Dobry z szyderczym uśmiechem.

- Kuba, zgwałciłeś mnie! I poniesiesz tego konsekwencje! - ostrzeże go Maria.

Żona Jakuba zacznie grozić Marii w finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe"

W tym momencie do sali wejdzie żona Jakuba z telefonem w ręku. Dorota w finale sezonu "Na dobre i na złe" zacznie grozić Marii, że tak tego nie zostawi.

- Przestań dręczyć mojego męża! Wszystko nagrywam!

- Znasz tego faceta, żyjesz z nim i dalej go bronisz?! - zapyta Maria zaskoczona ostrą reakcją Doroty.

- Świetnie, pani Doroto podeśle mi pani to. A ja dopilnuję, żeby policja dołączyła to do materiałów dowodowych! -prawnik Maciej skutecznie wyprosi Marię z sali Jakuba.

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" pozostawi widzów w niepewności, czy Jakub poniesie karę za zgwałcenie Marii i jaki ciąg dalszy będzie miała ta historia. Wszystko wyjaśni się dopiero w nowych odcinkach we wrześniu 2026 roku.

Na dobre i na złe. Tak się skończy sezon! Gloria i Beger znów razem