Koniec Na dobre i na złe. Gloria i Beger znów razem po nagłej śmierci dziecka! Namiętny pocałunek w ostatnim 995 odcinku - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 995 ostatni przed wakacjami - środa, 27.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami Glorii i Maksowi nie uda się uratować małego Sebastiana (Szymon Andrzejewski), co Krasucka ogromnie przeżyje. Śmierć chłopca mocno dotknie ukochaną Begera, którą szef odnajdzie w pokoju lekarskim całą zapłakaną. Kardiochirurg od razu podejdzie do byłej kochanki i zacznie ją pocieszać, okazując jej przy tym już kolejny raz swoją zmienioną ludzką twarz.

- Szukałem cię...Traciliśmy już pacjentów - zacznie Beger.

- Ja wiem, że to głupie i nieprofesjonalne... - zacznie tłumaczyć się Krasucka, ale Maks od razu wejdzie jej w słowo i spróbuje uspokoić - Nie przyszedłem cię strofować...

Wówczas w finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną Krasucka już pęknie i wyrzuci z siebie, co leży jej na sercu. Tym bardziej, że śmierć Sebastian naprawdę nią wstrząśnie, bo chłopak miał jeszcze przed sobą całe życie, którego już nie będzie dane mu przeżyć.

- To był jeszcze dzieciak... Niczego naprawdę fajnego nie zdążył przeżyć... Nie dowiedział się na kogo miał wyrosnąć, o co chciałby walczyć... - wyzna mu Gloria.

- Nie każdego da się uratować... - przyzna jej Maks.

Maks pocieszy Glorię w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe"

Wtedy w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami rozmowa byłych kochanków zejdzie na płaszczyznę osobistą. Gloria zacznie nawiązywać do swoich relacji, a na dodatek zacznie szczerze żałować, że ta ich im nie wyszła.

- Nie przeżył jeszcze swojej takiej... wielkiej, dorosłej miłości... My chociaż mamy wspomnienia. Ja bym za nic tego nie oddała... I tak mi cholernie przykro, że nam nie wyszło... - wyzna mu Krasucka.

Słowa Glorii w finałowym 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną mocno poruszą Maksa, który kolejny raz pozytywnie zaskoczy swoja ukochaną. Wszystko przez to, ze nie będzie miał zamiaru korzystać z jej chwili słabości. A wręcz przeciwnie pocieszyć na przyszłość!

- Jeszcze nałamiesz serc, Krasucka... Aż w końcu trafisz na tego szczęściarza, który okaże się tym jedynym... - zapowie jej Beger.

Gloria rzuci się Begerowi w objęcia w finale sezonu "Na dobre i na złe"

Zachowanie Maksa w ostatnim 995 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami nie pozostanie bez znaczenia i dla Glorii. Do tego stopnia, że tuż po zakończonym dyżurze ponownie natknie się ona na Begera przed szpitalem w Leśnej Górze, gdzie w strugach deszczu niespodziewanie rzuci mu się na szyję i zacznie go namiętnie całować, a on to odwzajemni.

Tym bardziej, że wciąż szczerze będzie kochał Krasucką, tak samo jak ona jego i to mimo zakończenia ich relacji. Czy zatem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Gloria i Maks znów będą parą? Czy kochankowie do siebie wrócą i tyle będzie z ich rozstania? Przekonamy się już niebawem, choć wiele wskazuje na to już teraz!

Na dobre i na złe. Blanka wpadnie w oku Kamilowi! Kochanek Glorii będzie grał na dwa fronty