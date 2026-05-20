Koniec M jak miłość. Marysia nakryje Joannę i Artura. Zrobią dobrą minę do złej gry w ostatnim 1936 odcinku

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Marysia w 1936 odcinku "M jak miłość" nieświadomie przerwie bardzo ważną chwilę Joanny i Artura. Wejdzie do gabinetu męża mając dobre intencje, ale nawet nie przewidzi, jak istotną rozmowę przerywa.

Joanna odchodzi z pracy, Marysia zobaczy to na własne oczy

Rogowska wparuje do pomieszczenia z kubkiem kawy i zapowie drugie śniadanie dla Artura. Przyłapie męża akurat na intymnej rozmowie z Joanną, która rzuci papierami. I to nie dlatego, że nie lubi tej pracy. Podwód odejścia z przychodni to zakochanie się w mężu Rogowskiej! I właśnie w tym momencie, w którym Marysia wejdzie do gabinetu, między dwójką lekarzy będzie niezwykłe napięcie. Zostaną zmuszeni do przerwania ważnej rozmowy. Przecież nie mogą mówić przy Marysi, że się w sobie zakochali... Ta chwila będzie mocno niezręczna.

Marysia wyczuje, że coś jest nie tak

W finale sezonu "M jak miłość" Marysia wyczuje, że zachowania męża są co najmniej podejrzane. Zauważy duże roztargnienie. Nic dziwnego, skoro Artur faktycznie będzie myślami przy Joannie. Mało tego, wieczorem w 1936 odcinku "M jak miłość" osobiście podjedzie pod dom lekarki. Marysia będzie przekonana, że mąż wyruszył w drogę do Poznania, ale on stawi się u Joanny. Właśnie wtedy wyzna jej swoje uczucia, co zobaczy Agnes (Amanda Mincewicz). Marysia poczuje, że coś jest nie tak, że coś się właśnie kończy...