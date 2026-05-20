Koniec M jak miłość. Naiwna Marysia pomoże spakować się Arturowi na wyjazd. Nie pojedzie do Poznania, tylko do kochanki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość" sprawy między Joanną (Dominika Sakowicz) a Arturem (Robert Moskwa) zajdą stanowczo za daleko. Lekarz niby dostanie wypowiedzenie koleżanki z pracy, która szczerze wyzna, że się w nim zakochała, ale jednak wciąż coś go do niej przyciągnie. Idealnym momentem na spotkanie wyda się pretekst wyjazdu do Poznania. Właśnie wtedy nastąpi przełom.

Marysia pomoże Arturowi w pakowaniu się na wyjazd

Nieświadoma Rogowska będzie dbać o męża, zresztą jak zwykle. Najpierw w pracy zaproponuje Rogowskiemu drugie śniadanie, natomiast tuż przed wyjazdem do Poznania przypomni mu oo rzeczach do zabrania. Artur wyda się wyraźnie zdezorientowany, rozdrażniony i zagubiony. To nie ujdzie uwadze Marysi.

- Jedź ostrożnie, bo jesteś jakiś taki nie wiem... rozkojarzony? - Nie, nie... wszystko w porządku - zapewni Rogowski.

Artur nie pojedzie do Poznania. Odwiedzi kochankę!

Po wyjściu z domu Rogowski wcale nie wyruszy w drogę do Poznania, a przynajmniej nie od razu. Niby ruszy samochodem spod domu, ale jego myśli zajmie wyznanie Joanny. Postanowi pokierować się silnymi emocjami i zamiast prosto do Poznania, skręci w drogę prowadzącą do Joanny. Tam stanie w progu jej drzwi i wyzna, że także ją kocha! Mimo początkowej próby oparcia się emocjom, Artur w końcu wejdzie do domu kobiety. Można tylko się domyślać, co między nimi zajdzie...