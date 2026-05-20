M jak miłość. Kiedy wystartuje nowy sezon po wakacjach? Produkcja już podała datę

"M jak miłość" odcinek 1937 - kiedy zacznie się nowy sezon w TVP2, kiedy premiera i emisja po wakacjach 2026?

Widzowie "M jak miłość" mogą być spokojni, bo pewnym jest, że ich uwielbiany serial powróci z premierowym 1937 odcinkiem na antenę TVP2 po wakacjach 2026 roku! Aktorzy już od jakiegoś czasu kręcą sceny do nowych odcinków, bo przecież obecny sezon, który zakończy się już w poniedziałek 25.05.2026 roku, został już dawno zrealizowany. Ale spokojnie, bo po przerwie wakacyjnej "M jak miłość" znów pojawi się na ekranach!

I choć finał sezonu jest jeszcze wciąż przed widzami "M jak miłość", to już produkcja zabrała głos w sprawie nowych odcinków. Tym bardziej, że na platformie vod.tvp.pl jest już dostępny premierowy, a zarazem i ostatni 1936 odcinek "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną. I właśnie na jego zakończenie zamiast ZWIASTUN-a nowego odcinka pada ważna zapowiedź!

Co ogłosiła produkcja "M jak miłość" na temat startu kolejnego sezonu i emisji premierowego 1937 odcinka "M jak miłość"?

Produkcja "M jak miłość" w specjalnym komunikacie po emisji ostatniego 1936 odcinka przed wakacjami zapowiedziała koniec obecnego sezonu, a także podziękowała widzom za ich zaangażowanie. Wszystko przez to, że to dzięki nim możliwym stało się nagrywanie kolejnego sezonu "M jak miłość", który po przerwie wakacyjnej znów wróci na antenę TVP2! Ale kiedy dokładnie będzie można obejrzeć premierowy 1937 odcinek "M jak miłość" po wakacjach? W zapowiedzi już także padła data!

- To był ostatni odcinek premierowy tej wiosny. Dziękujemy, że "M jak miłość" to niezmiennie numer jeden wśród wszystkich polskich seriali. Na nowe odcinki zapraszamy na początku września. Życzymy Państwu udanych wakacji i do zobaczenia - usłyszą na koniec widzowie.

Kiedy emisja premierowego 1937 odcinka "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej 2026?

A zatem już wiadomo, że "M jak miłość" wróci z premierowymi odcinkami po wakacjach już we wrześniu. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy będzie to miało miejsce już we wtorek 1.09.2026 roku, czy może TVP2 wstrzyma się do kolejnego tygodnia, aby rozpocząć emisję nowych odcinków od poniedziałku 7.09.2026 roku. Zwłaszcza, że nie ma jeszcze ramówki na wrzesień.

Jednak jest szansa, że nowy sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026 wystartuje już we wtorek 1.09.2026, bo przecież obecny zakończy się w poniedziałek 25.05.2026. Ale na ostateczną decyzję w tej sprawie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, bo równie dobrze będzie on mógł wystartować dopiero tydzień później.

Aczkolwiek już zdradzamy, że warto będzie poczekać, bo przecież w 1937 odcinku "M jak miłość", jak i kolejnych po wakacjach 2026 widzowie dowiedzą się, czy Natalka (Dominika Suchecka) przeżyje strzał, do którego dojdzie przed domem Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), a także dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy Rogowskich po zdradzie Artura (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz)!

