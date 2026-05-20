M jak miłość. Nie pokażą zwiastuna na nowy sezon. Smutne zakończenie 1936 odcinka to wszystko

Zakończenie sezonu „M jak miłość” bez zwiastuna nowych odcinków

Serial M jak miłość towarzyszy widzom w poniedziałki i wtorki, ale nie w czasie letniej przerwy. Już 25 maja 2026 roku fani zobaczą ostatni, finałowy 1936 odcinek „M jak miłość”, który zakończy obecnie emitowany sezon. Co ciekawe, zaraz po ostatniej scenie każdego odcinka zwykle pojawia się krótka zajawka pokazująca, co wydarzy się w kolejnym epizodzie. Pod koniec sezonu zazwyczaj emitowano także zwiastun zapowiadający wydarzenia po wakacjach. Tym razem widzowie mogą być rozczarowani, bo po 1936 odcinku nie zostanie dodana żadna zapowiedź. Obok napisów końcowych pojawią się jedynie zdjęcia najważniejszych bohaterów.

Smutne zakończenie sezonu „M jak miłość”

Już wiadomo, że 1936 odcinek „M jak miłość” zakończy się płaczem Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która niemal wyczuje zdradę męża. Chwilę wcześniej dramat rozegra się także w życiu Natalki (Dominika Suchecka). Wplącze się ona w szarpaninę z byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego (Mateusz Kościukiewicz), która zaczai się pod jego domem z bronią. Mostowiaczka obezwładni rywalkę, ale na moment straci czujność i padnie strzał...

Jedynym pozytywnym wydarzeniem w 1936 odcinku „M jak miłość” będzie wielki powód do radości dla Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Sąd zdecyduje, że Franek (Jarosław Śmigielski) znajdzie się pod ich prawną opieką. Niestety, na tym zakończą się dobre wiadomości w finale sezonu.

Kiedy nowe odcinki „M jak miłość” po wakacjach?

Choć część odcinków nowego sezonu została już nagrana, widzowie zobaczą je dopiero jesienią 2026 roku. Aktorzy nadal pracują na planie, by tworzyć kolejne historie swoich bohaterów. Na razie jednak fani nie będą mogli podejrzeć, co przygotowali scenarzyści. Po 1936 odcinku „M jak miłość” nie pojawi się żaden zwiastun nowego sezonu.