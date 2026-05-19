Finał Love is Blind Polska już z rana! O której godzinie oglądać finał 20 maja?

Finał „Love Is Blind: Polska” – co wydarzy się w 10. odcinku?

W finale uczestnicy staną przed najważniejszą decyzją w całym eksperymencie. Po pierwszych randkach w kabinach, wspólnych wakacjach w Grecji i namiastki życia w Warszawie przyjdzie czas na śluby.

Nie zabraknie emocji i zwrotów akcji. Marta wydaje się mieć coraz większe obiekcje wobec zachowania Damiana. Z kolei mama Julii otwarcie przyznaje, że nie chce, by jej córka wychodziła za mąż. Dodatkowo nad relacją Julii i jej partnera wisi kwestia przeprowadzki do Norwegii. Pod znakiem zapytania stoją także losy pozostałych par.

Kto nie dotrwał do finału „Love Is Blind: Polska”?

Wiadomo już, że nie wszystkie związki przetrwały do dnia ślubu. Malika i Krzysztof zakończyli swoją relację przed finałem, dlatego nie zobaczymy ich przed ołtarzem. To oznacza, że tylko pozostałe pary staną przed decyzją, która zdecyduje o ich przyszłości.

Finał „Love Is Blind: Polska” – o której godzinie pojawi się na Netflix?

Finał „Love Is Blind: Polska” będzie dostępny wyłącznie na platformie Netflix od 20 maja 2026 roku od godz. 9:00 rano.

Widzowie od samego rana będą mogli sprawdzić, kto rzeczywiście zdecydował się na ślub, a kto uznał, że miłość jednak nie wystarczy.

Czy po finale „Love Is Blind: Polska” będzie jeszcze jeden odcinek?

Tak! Po finale zaplanowano jeszcze specjalny odcinek reunion, czyli spotkanie uczestników po zakończeniu programu. To właśnie wtedy bohaterowie opowiedzą, co wydarzyło się po ślubach i czy ich związki przetrwały próbę czasu. Na razie Netflix nie ujawnił daty premiery tego odcinka.