Agnieszka z „Farmy” zdradza, czy ma kontakt z uczestnikami programu. Szykuje coś dużego!

Czy Agnieszka utrzymuje kontakt z uczestnikami „Farmy”?

Po zakończeniu programu uczestnicy wrócili do codziennego życia, ale pytania o ich wzajemne relacje nie ustają. Jedna z obserwatorek zapytała Agnieszkę na Instagramie wprost, czy ma kontakt ze wszystkimi osobami, które poznała w show Polsatu.

Uczestniczka odpowiedziała szczerze:

Każdy z nas miał zupełnie inny charakter, więc nie z każdym załapałam jakiś super kontakt, żeby mogła być z tego relacja na lata, ale z nikim nie mam złej krwi i wszystkim życzę dobrze, niech każdy robi swoje - napisala Agnieszka i dodała: - Są tacy, z którymi jest mi bliżej i może nasze drogi jeszcze się skrzyżują i zrobimy coś fajnego dla was.

Słowa Agnieszki pokazują, że choć nie wszystkie znajomości przerodziły się w trwałe przyjaźnie, po programie nie ma między uczestnikami złych emocji. To naturalne, że w tak intensywnym formacie jedni odnajdują wspólny język lepiej, a inni pozostają po prostu w neutralnych relacjach. W trakcie sezonu Agnieszka budziła sporo emocji i była jedną z najbardziej komentowanych uczestniczek. Tym bardziej fanów interesuje, z kim utrzymuje dziś najbliższy kontakt.

„Zrobimy coś fajnego dla was”

Największe poruszenie wywołała jednak druga część jej odpowiedzi. Ta zapowiedź natychmiast rozbudziła ciekawość fanów. Na razie nie wiadomo, co dokładnie ma na myśli uczestniczka, ale wiele wskazuje na to, że widzowie mogą jeszcze zobaczyć ją w towarzystwie osób poznanych na „Farmie”.

Fani czekają na dalszy ciąg

Choć program dobiegł końca, zainteresowanie uczestnikami wciąż jest spore Widzowie nadal śledzą ich profile w mediach społecznościowych i liczą na to, że relacje z gospodarstwa będą rozwijać się także po zakończeniu show.